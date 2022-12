Futebol Sonho de Tite, trabalho em clube europeu fica mais longe com queda do Brasil nas quartas de final da Copa

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Desempenho nesta Copa pouco contribuiu para o currículo que o treinador tem para apresentar ao mercado europeu. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, diante da Croácia, tende a atrapalhar os planos do técnico Tite de abrir portas nas principais ligas do futebol europeu. Antes do Mundial, Tite disse em entrevistas ter recebido sondagens de Real Madrid e Paris Saint-Germain durante seu trabalho com a Seleção Brasileira, e indicou que via com bons olhos a chance de trabalhar na Europa depois que encerrasse seu ciclo com o Brasil.

O desempenho nesta Copa, no entanto, pouco contribuiu para o “portifólio” que o treinador tem para apresentar ao mercado europeu, tampouco para transformar a imagem desgastada de técnicos brasileiros no continente.

Com pontos positivos na gestão do grupo e no retrospecto com a seleção antes da Copa de 2022, mas sem conseguir apresentar variações táticas com a velocidade que o torneio exige, Tite se despediu do Catar com algumas interrogações similares às deixadas na queda em 2018, na Rússia.

“Na Espanha, houve muita incompreensão no ciclo pré-Copa com a demora de Tite para convocar Vinicius Jr., e também estranhamento com as dúvidas sobre a titularidade de um jogador que havia sido um dos principais da temporada europeia pelo Real Madrid. No jogo contra a Croácia, Tite foi muito criticado pelos espanhóis por tirar Vini tão cedo”, observou o jornalista brasileiro Fernando Kallás, correspondente da agência Reuters na Espanha e em Portugal.

“O trabalho do treinador brasileiro é um pouco ingrato no sentido de que os europeus dão muito mais atenção à qualidade dos jogadores. A chance que Tite tinha de abrir portas no futebol europeu era se vencesse a Copa”, completou o jornalista.

Imagem ruim

Segundo Kallás, a imagem de treinadores brasileiros na Espanha é “muito ruim” desde o fracasso de Vanderlei Luxemburgo ao assumir o Real Madrid em 2005, o que também reduz as possibilidades de recolocação de técnicos do Brasil na Europa. A experiência mais recente de um brasileiro à frente de um dos principais clubes das grandes ligas europeias foi em 2019, com o ex-lateral Sylvinho, demitido do Lyon em menos de seis meses.

Em 2008, após conquistar o pentacampeonato mundial pelo Brasil e vindo de uma passagem de cinco anos repleta de altos e baixos pela seleção de Portugal, o técnico Felipão foi contratado pelo Chelsea, mas também foi dispensado com menos de um ano no cargo.

“Tite ainda é pouco conhecido no futebol inglês, e se alguém decidiu usar esta Copa para conhecê-lo, não deve ter saído com boa impressão. A imprensa inglesa exaltou, em alguns momentos, um resgate da exuberância do futebol brasileiro, como no voleio de Richarlison contra a Suíça ou na goleada sobre a Coreia do Sul, mas essa análise sempre veio acompanhada da percepção de que o Brasil ocupa hoje esse lugar, de ser eliminado em quartas de final de Copas”, apontou um jornalista brasileiro.

Comparativo

Para efeito de comparação, ele contrapôs o desempenho do Brasil à impressão positiva deixada por treinadores de outras seleções:

No fim das contas, o Brasil foi eliminado por uma Croácia que não vinha bem até então e mostrou fragilidades táticas nesse jogo. A queda do Brasil causou surpresa mais pelo que se esperava que a seleção poderia exibir do que como uma zebra. Se tem algum treinador mostrando (aos clubes europeus) que vale ficar de olho nele nesta Copa, é Walid Regragui do Marrocos.

No futebol inglês, o jornalista brasileiro Fred Caldeira também acredita haver poucas portas abertas ao treinador, seja pelo retrospecto de técnicos brasileiros ou pela concorrência do mercado. O Arsenal, por exemplo, que tem como diretor esportivo o brasileiro Edu Gaspar, parceiro de Tite nos tempos de Corinthians e na seleção brasileira até a Copa de 2018, é o atual líder da Premier League, a primeira divisão inglesa. O clube renovou recentemente o contrato do técnico espanhol Mikel Arteta até 2025, em meio às boas atuações da equipe, onde jogam alguns dos jogadores já convocados por Tite para a seleção, como os atacantes Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli.

No mercado de Portugal, país de alguns dos treinadores de maior sucesso recente no futebol brasileiro, como Jorge Jesus e Abel Ferreira – cotados, por sinal, para a seleção brasileira -, Tite também enfrenta um misto de desconhecimento e desconfiança após duas quedas consecutivas nas quartas de final da Copa, sem conseguir passar de seleções que não são vistas como integrantes da “primeira prateleira” da hierarquia do futebol internacional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol