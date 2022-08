Acontece Stemmer Rodrigues lança livro que celebra sua trajetória de 35 anos

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2022

Obra singular apresenta projetos marcantes do escritório de arquitetura traduzidos em palavras pela escritora Letícia Wierzchowski. Foto: Lucas Franck Foto: Lucas Franck

Completando 35 anos de atuação, a Stemmer Rodrigues, escritório de arquitetura e incorporadora, lança o livro “Arquitetura da Vida”, que apresenta uma síntese de sua trajetória. A obra colecionável é composta por textos exclusivos da escritora gaúcha Letícia Wierzchowski, que traduziu a alma das casas e de seus habitantes em contos e poemas, ilustrada com fotos artísticas das obras.

Para contar todos os desafios e conquistas que marcaram a história construída pela Stemmer Rodrigues foram escolhidas 20 casas icônicas, que representam – nas suas linhas, volumes e detalhes – a essência do escritório. Para desenhá-las em literatura, Letícia visitou as famílias em seus lares, em um processo de trabalho cheio de desafios, realizado nos dois últimos anos de pandemia.

Em conversas informais, a escritora ouviu suas histórias, algumas pitorescas, muitas de amor, e, através delas, descobriu as inspirações e referências de cada projeto. No livro de 296 páginas, as casas são o cenário e seus habitantes os personagens. Os nomes dos moradores são citados pelas iniciais, escolha literária que deixa a obra ainda mais poética e singular. Entre os registros que compõem as páginas estão imagens captadas durante os anos pelos fotógrafos Gabriel Konrath, Lucas Franck e Marcelo Donadussi, com Nathan Carvalho assinando as fotos dos sócios. Croquis artísticos de Roberto Stemmer ilustram todas as casas, trazendo a público os esboços iniciais dos projetos.

“Esperamos com este livro tocar o leitor, fazê-lo não só contemplar a arquitetura, mas também entender a singularidade de cada casa e de quem a habita, e perceber assim a dedicação de quem as criou. Acreditamos que a arquitetura não deve ser uma produção em série, mas contemplar os anseios de quem vai usá-la e rimar com as ruas que vai ocupar. É isto que trouxe a Stemmer Rodrigues até este ponto e é o que nos move a seguir”, conta a arquiteta Ingrid Stemmer, uma das sócias fundadoras da Stemmer Rodrigues.

Lançamento

O lançamento oficial de “Arquitetura da Vida” acontece no dia 25 de agosto, às 18h30, no Teatro da Unisinos de Porto Alegre, com um bate-papo aberto ao público sobre a centralidade humana na construção da arquitetura, suas narrativas e histórias, com a participação da escritora Letícia Wierzchowski, do ator e diretor Thiago Lacerda, da arquiteta Ingrid Stemmer, da arquiteta e apresentadora Gabriela Matos e do professor de Arquitetura e Urbanismo da Unisinos Anderson Dall Alba.

Entre os temas do encontro estará a visão do escritório sobre a mudança do pensamento do morar nos últimos 35 anos e a relação do humano com a sua casa. A partir da sua experiência como diretor e sua conexão com o Rio Grande do Sul, Thiago falará sobre a idealização de cenários e sua visão sobre a casa gaúcha. Já Letícia vai compartilhar o seu processo criativo, como imagina o cenário e o personagem no espaço, e os transporta da mente para a narrativa.

Para participar, é necessário realizar a inscrição gratuita na plataforma Sympla. O livro também está disponível para compra através do link: bit.ly/arqdavida

