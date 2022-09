Geral Super tufão com ventos de até 257 quilômetros por hora é o mais intenso do ano e se desloca rumo ao Japão

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A força do fenômeno climático chegou a ser equiparada a de um furacão de categoria 5, como foi o furacão Katrina. (Foto: Japan Meteorological Agency)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O super tufão Hinnamnor, considerado o mais intenso do ano até agora pelos meteorologistas, avançava no começo da noite desta quarta-feira (31) no Oceano Pacífico rumo ao continente asiático.

O evento climático é na verdade um ciclone que, por causa da força dos ventos que atingiram 257 quilômetros por hora, é classificado como super tufão. A força do fenômeno climático chegou a ser equiparada a de um furacão de categoria 5, como foi o furacão Katrina.

Atualmente sob área marítima das Filipinas e seguindo em direção a ilhas japonesas, o super tufão não afetava diretamente as condições climáticas no país, segundo a Administração de Serviços Geofísicos e Astronômicos Atmosféricos das Filipinas (Pagasa).

De acordo como Yale Climate Connections, serviço de informação ambiental da Universidade de Yale, o Hinnamnor apresentava ventos de 233km/h nesta quarta-feira, o que o equiparava a um furacão de categoria 4 na escala. De acordo com os meteorologistas, é esperado que sua velocidade diminua entre esta quinta (1º) e esta sexta-feira (2).

No entanto, uma nova intensificação é possível quando o tufão iniciar sua trajetória entre a China e o Japão no sábado (3).

As temperaturas quentes da superfície do mar na região por onde o ciclone passará oferecem condições para provocar uma maré de tempestade considerada atípica.

Qual a diferença entre furacões, tufões e ciclones? Todos eles são tempestades tropicais que recebem nomes diferentes de acordo com a região do globo em que ocorrem. No norte do Oceano Atlântico e no nordeste do Pacífico, ganham o nome de furacões. Quando surgem no noroeste do Oceano Pacífico, são batizados de tufão. Por fim, o ciclone é a tempestade tropical formada no Pacífico Sul e no Oceano Índico. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral