Geral Corpo de Mikhail Gorbachev será velado no mesmo salão que o de Stálin; funeral de Estado ainda é dúvida

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O funeral do último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, que morreu na terça-feira, será realizado neste sábado. (Foto: Reprodução/YouTube)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O funeral do último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, que morreu na terça-feira (30) em Moscou, será realizado neste sábado (3), informou a agência de notícias russa Interfax nesta quarta-feira (31). O funeral acontecerá no mesmo local onde o corpo do ditador soviético Josef Stálin foi exposto após sua morte, em 1953, no famoso Salão das Colunas da Casa dos Sindicatos de Moscou. A cerimônia será aberta ao público.

No entanto, o Kremlin disse que ainda não decidiu se dará à cerimônia o tratamento de funeral de Estado, comum a ex-chefes de Estado. Em funerais desse tipo, há homenagens oficiais e a presença de militares das Forças Armadas e de líderes e ex-líderes.

A presença do presidente russo, Vladimir Putin, também ainda é dúvida, segundo afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Apesar de Gorbachev ter sido um dos maiores críticos de Putin, ambos tinham posicionamentos alinhados em várias questões internas. As relações com o Ocidente eram a principal divergência.

Nesta quarta-feira, Putin prestou homenagem ao ex-lider soviético, que, para ele, “teve um grande impacto na história do mundo”.

O Kremlin, em comunicado após a morte de Gorbachev, afirmou que ele era um “extraordinário estadista global” que ajudou a acabar com a Guerra Fria, mas estava “muito errado” sobre a perspectiva de reaproximação com o “Ocidente sanguinário”.

O ex-líder soviético ficou mundialmente conhecido como o homem que acabou com a Guerra Fria sem violência, mas muitos russos o condenavam por ter iniciado as ousadas reformas de abertura (Perestroika e Glasnost) que levaram ao colapso da URSS, dando início a um período economicamente difícil para os países que dela se desmembraram.

Ele foi responsável por implantar o processo de abertura política na então potência comunista e por negociar com os Estados Unidos o fim da competição por armamento nuclear. Em 1990, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral