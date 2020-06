Brasil Superior Tribunal de Justiça decide que trabalhador com doença grave não tem isenção de Imposto de Renda

25 de junho de 2020

Os portadores de doença grave que continuam trabalhando não têm direito à isenção do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física), de acordo com decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que estabeleceu uma tese a ser aplicada em todos os processos sobre o assunto.

Por maioria, os ministros entenderam que a isenção de Imposto de Renda se aplica somente aos aposentados e aos reformados em virtude da doença grave ou de acidente em serviço, de acordo com a Lei 7.713/1988.

A lista de doenças graves abarcadas pela decisão inclui câncer, tuberculose, hanseníese, mal de Parkinson, esclerose múltipla, cardiopatia grave, aids, entre outras.

O STJ declarou a impossibilidade de isenção de IRPF para as pessoas que permanecem exercendo atividades profissionais depois de o STF (Supremo Tribunal Federal) ter decidido, em abril, ser constitucional o trecho da lei que limita o benefício aos aposentados.

O relator do assunto no STJ, ministro Og Fernandes, destacou que, mesmo depois da decisão do Supremo, ainda assim persistiam entendimentos em instâncias inferiores permitindo a extensão do benefício aos trabalhadores ativos, com base em uma interpretação ampla da lei.

Para Fernandes, cujo entendimento prevaleceu, o Código Tributário Nacional não dá margem para o juiz “estender os efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça do ponto de vista social”. “Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder Judiciário”, acrescentou.

