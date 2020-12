Celebridades Tatá Werneck diz que parentes erram nome da filha, Clara Maria: “Até quando?”

Por Ana Carolina Rodrigues | 17 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











"A deusa ficou dois dias depois que nasceu sem nome até que tive essa brilhante ideia de inverter. Basta", completou a apresentadora Foto: Divulgação "A deusa ficou dois dias depois que nasceu sem nome até que tive essa brilhante ideia de inverter. Basta", completou a apresentadora. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Tatá Werneck contou um fato um tanto quanto curioso em seu Twitter nesta quarta-feira (16). Segundo a apresentadora do Lady Night, seus familiares continuam errando o nome de sua filha, Clara Maria, de 1 ano e 1 mês, do casamento com Rafael Vitti.

“Até quando meus parentes continuarão chamando minha filha de Maria Clara?”, questionou Tatá, sem perder seu bom humor. “A deusa ficou dois dias depois que nasceu sem nome até que tive essa brilhante ideia de inverter. Basta”, completou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades