Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Treinador elogiou a capacidade de Mbappé de jogar como peça central em seu esquema. (Foto: Reprodução)

Christophe Galtier, técnico do Paris Saint-Germain, colocou “panos quentes” em mais uma nova polêmica com Kylian Mbappé. No fim de semana, o atacante fez uma publicação nas redes sociais reclamando por ser usado como homem mais avançado em campo.

“Existe a reação de Kylian após a partida (contra o Reims). Uma reação quente, depois de um momento de decepção. Conversamos muito com Kylian no início da temporada e estive atento à sua declaração na seleção da França, de que se sentia melhor no sistema ofensivo dos Bleus.”

O comandante também confirmou o desejo de contratar um centroavante de ofício durante a janela de transferências, mas elogiou a capacidade de Mbappé de jogar como peça central em seu esquema.

“Não sei o que foi dito a Kylian antes de eu chegar a Paris. Ao longo da preparação, discutimos muito com Luis Campos e o presidente para ter um quarto atacante, com outro perfil, o que poderia permitir acabar com dois atacantes e Kylian evoluir. Hoje, temos outros jogadores, totalmente diferentes, mas de classe mundial. Kylian às vezes se encontra no centro e tem a sensação de ser um pivô. Mas ele é um jogador inteligente, capaz de se adaptar.”

Nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain recebe o Benfica pela 4ª rodada da fase de grupos da Champions League. O duelo vale a liderança da chave, uma vez que ambos estão empatados com sete pontos, mas Messi não irá jogar por conta de uma lesão na panturrilha.

Atleta mais bem pago

Após renovar seu contrato com o PSG (Paris Saint-Germain), o atacante Kylian Mbappé passou a se tornar o atleta de futebol mais bem pago do mundo, segundo a revista “Forbes”. O jovem de 23 anos superou nomes como os de Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo.

Alvo de disputa entre Real Madrid e PSG na última janela de transferências, o camisa sete optou por assinar um novo vínculo por três anos com a equipe francesa. Com isso, o jogador irá receber cerca de 110 milhões de dólares (R$ 574 milhões) de seu clube por ano, além de 18 milhões de dólares (R$ 94 milhões) por outros meios.

Companheiro de Mbappé no Paris Saint-Germain, Lionel Messi surge na segunda colocação recebendo cerca de 120 milhões de dólares (R$ 626 milhões) por temporada. Cristiano Ronaldo completa o pódio, enquanto Neymar aparece na 4ª posição.

Confira o top 10 dos jogadores mais valiosos:

– 1 – Kylian Mbappé – $110 milhões (salário) + $18 milhões (patrocínio) = $128 milhões;

– 2 – 3 – Lionel Messi – $65 milhões (salário) + $55 milhões (patrocínio) = $120 milhões;

– 3 – Cristiano Ronaldo – $40 milhões (salário) + $60 milhões (patrocínio) = $120 milhões;

– 4 – Neymar – $55 milhões (salário) + $32 milhões (patrocínio) = $87 milhões;

– 5 – Mo Salah – $35 milhões (salário) + $18 milhões (patrocínio) = $53 milhões;

– 6 – Erling Haaland – $35 milhões (salário) + $4 milhões (patrocínio) = $39 milhões;

– 7 – Robert Lewandowski – $27 milhões (salário) + $8 milhões (patrocínio) = $35 milhões;

– 8 – Eden Hazard – $27 milhões (salário) + $4 milhões (patrocínio) = $31 milhões;

– 9 – Andrés Iniesta – $25 milhões (salário) + $5 milhões (patrocínio) = $30 milhões;

– 10 – Kevin de Bruyne – $25 milhões (salário) + $4 milhões (patrocínio) = $29 milhões.

As informações são do site Lance.

