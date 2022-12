Leandro Mazzini Tereza e Marinho

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

(Foto: Izânio Façanha/Divulgação)

Enquanto uma ala bolsonarista investe no nome de Rogério Marinho (RN), ex- ministro do Desenvolvimento Regional para ser lançado candidato à Presidência do Senado pelo PL – que terá a maior bancada eleita para a Casa em 2023 – outro grupo articula o nome de Tereza Cristina (MS), ex-Agricultura. Os dois ex-ministros estão em alta cota com os pares dentro do partido e vão duelar discretamente pela preferência de Valdemar da Costa Neto, quem vai decidir no final. Com um futuro Senado confirmadamente de maioria centro-direita, os bolsonaristas órfãos acreditam que, mesmo sem Bolsonaro no Poder, têm chances de fazer frente a Rodrigo Pacheco (PSD), que tentará a eleição com a possibilidade de acordo com o PT de Lula da Silva.

Maior desafio

Advogado de Lula da Silva na Lava Jato, amigo de anos, Cristiano Zanin é o mais cotado para ser indicado à vaga de Ricardo Lewandowski quando este se aposentar em maio do ano que vem no STF. Mas não será nada fácil. Um petista fez as contas e notou que Zanin não tem (ainda) votos suficientes para ser aprovado numa sabatina na futura configuração do Senado. Aliás, Lula sonha com Lewandowski à frente do Ministério da Defesa no 2º semestre de 2023.

Águas da discórdia

O Governo do Brasil vai quitar ano que vem a dívida decana com o Governo do Paraguai sobre a construção da usina de Itaipu, mas os representantes dos dois países ainda não terminaram o documento do Tratado final – e isso inclui os valores devidos aos sócios na partilha da produção. Há uma crítica velada no grupo de transição de Governo no CCBB de que os militares que comandaram a empresa no Governo Bolsonaro, desde 2018, não avançaram em nada disso.

Construindo pontes

Governador reeleito do Paraná e potencial presidenciável em 2026 pelo PSD, Ratinho Junior começou o jeito morde e assopra que lhe garantirá trânsito político suficiente para acalentar boa articulação futura. Anunciou que será oposição mas estará com o Governo Lula da Silva no que der e vier. Ratinho está de olho na verba das obras gigantescas de mobilidade do entorno da Usina de Itaipu, das contrapartidas da binacional, como mega ponte Paraná-Mato Grosso do Sul e aeroportos regionais.

Menu de verão

Um levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes na seção Rio de Janeiro, realizado em outubro, indica que 61% dos estabelecimentos do Estado ainda não reajustaram os preços do cardápio seguindo a inflação em viés de alta. Destes, 30% fizeram aumentos abaixo da média nos últimos 12 meses, 33% não conseguiram realizar nenhum ajuste e 8% informaram ter precificado o cardápio acima do índice oficial. Inevitavelmente virá uma alta de preços no menu para o verão.

Conexão portenha

Lula da Silva orientou a equipe a manter uma conexão portenha para monitorar o estado de saúde do amigo paraguaio e ex-senador Fernando Lugo. Ele está internado em tratamento contra um câncer em Buenos Aires. Ex-presidente do Paraguai, Lugo sofreu impeachment. O petista almeja ver o amigo em Brasília na sua posse.

(Com a colaboração de Walmor Parente, Carolina Freitas e Sara Moreira)

