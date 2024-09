Ciência Terra terá duas Luas a partir deste domingo; entenda o fenômeno

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2024

Asteroide será capturado pela gravidade terrestre e passará a orbitar o planeta por 53 dias. (Foto: Reprodução/Wikimedia Commons/Nielander)

A partir deste domingo (29), a Terra receberá uma nova “Lua” temporária, um asteroide chamado 2024 PT5. Essa “mini Lua” será capturada pela gravidade do planeta e passará a nos orbitar por um curto período de 53 dias, até 25 de novembro.

O 2024 PT5 é um asteroide de aproximadamente 10 metros de diâmetro, descoberto por pesquisadores da Universidad Complutense de Madrid. Ele faz parte de um grupo de asteroides conhecidos como Arjuna, objetos que seguem uma trajetória orbital ao redor do Sol bastante semelhante à da Terra, a uma distância de cerca de 150 milhões de quilômetros.

Esses asteroides, ocasionalmente, são perturbados por interações gravitacionais e acabam passando muito perto do nosso planeta, sendo temporariamente capturados.

A descoberta do 2024 PT5 foi registrada em 7 de agosto de 2024 pelo ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), um sistema de monitoramento operado pela NASA e pela Universidade do Havaí. O ATLAS utilizou telescópios em Sutherland, na África do Sul, para identificar o objeto e determinar sua rota e características.

Capturas temporárias de asteroides pela gravidade da Terra são fenômenos raros, mas não inéditos. Em 2020, por exemplo, o asteroide CD3 foi capturado e permaneceu orbitando nosso planeta por cerca de três anos.

No entanto, eventos de capturas tão longas são exceções. No caso do 2024 PT5, ele será um “flyby capturado”, ou seja, um objeto que será atraído pela Terra, mas não completará uma órbita completa.

O fenômeno ocorre quando asteroides passam perto da Terra com velocidades relativamente baixas, o que permite que a gravidade do planeta os capture temporariamente. No caso do 2024 PT5, ele se aproximará a uma distância segura, e após 53 dias, retomará sua órbita ao redor do Sol.

Sem vulcões e sem baobás

Embora o apelido “mini Lua” seja tentador, o 2024 PT5 é muito pequeno para ser visto a olho nu. Em tamanho, o asteroide está muito longe de competir com o nosso satélite natural: enquanto a Lua tem cerca de 3.475 km de diâmetro, o 2024 PT5 não chega a 10 metros.

Essa diferença absurda de tamanho torna impossível vê-lo sem a ajuda de equipamentos profissionais

Embora invisível para a maioria, a breve presença do 2024 PT5 oferece uma rara oportunidade para os astrônomos estudarem objetos do Cinturão de Asteroides Arjuna e aprofundarem a nossa compreensão sobre esses pequenos visitantes espaciais.

O fenômeno será acompanhado por diversas instituições científicas ao redor do mundo, que pretendem captar dados sobre a composição e a origem do asteroide.

