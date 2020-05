Leandro Mazzini Teste

Por Leandro Mazzini | 13 de Maio de 2020

O presidente Jair Bolsonaro liberou o ministro da Secretaria de Governo, General Luiz Eduardo Ramos, para negociar apoio dos partidos do Centrão. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro liberou o ministro da Secretaria de Governo, General Luiz Eduardo Ramos, para negociar apoio dos partidos do Centrão (PSD, Progressistas, PL, Republicanos, DEM, MDB etc) para consolidar a governabilidade que até hoje não alcançou. Mas as apostas todas do núcleo palaciano estão no arquivamento da denúncia contra o presidente (caso Sérgio Moro) pelas mãos do procurador Geral da República, Augusto Aras. Ninguém confia no Centrão. É o mesmo que, aliado de Dilma Rousseff, a rifou em dois dias e fechou com Michel Temer para a derrocada da petista.

Tá feia…

A situação anda tão complicada nas contas dos brasileiros que as dívidas de boletos de água e luz, necessidades básicas residenciais, cresceram 18% em abril, aponta o Serasa.

…a coisa

A maioria dos devedores do Brasil, hoje, são mulheres (50,78%) e a dívida acumulada, em média por pessoa, é de R$ 3.206,72.

Quepe

O Planalto cogita nomear um alto oficial para a secretaria de Comunicação do Ministério da Saúde. Algo que não se vê ali desde o regime militar.

Povo sofre

Bandidagem não perdoa nem crise da saúde. Operação Expurgo, da PF, cercou empresas e secretaria de saúde da cidade de Santana (AP), de desvios de R$ 1,8 milhão.

Turma do canteiro

O setor de construção civil é um dos poucos em atividade permanente desde início da pandemia do coronavírus no Brasil. Agora, a turma do canteiro pode ter uma proteção extra – como adicional de periculosidade. Projeto de Lei do deputado estadual Campos Machado obriga empreiteiras a indenizar em até R$ 300 mil os operários que forem contaminados no ambiente de trabalho. Tramita na ALESP. Mas lobby contra é forte.

Freio

A apuração do Índice de Atividade Industrial, da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, mostra que abril manteve a queda na intenção em lançar produtos: houve retração de 14,5% na comparação com março. O acumulado do ano ficou – 25,7%.

Lado de lá

O presidente da Tanzânia, John Magufuli, que não adotou medidas restritivas de circulação, mandou a população rezar para se livrar do coronavírus.

Leitura na tela

O Diário de Pernambuco, 194 anos, o mais antigo do Brasil, deixou de circular impresso, seguindo a tendência de vários jornais. Aponta crise gerada pelo coronavírus.

Trancados

Pesquisa Demanda indica que 71% dos brasileiros “querem rigor nas medidas de isolamento social para combate ao coronavírus”. Foi realizada entre 18 e 21 de abril.

Se vira, motorista

A indústria automobilística no mundo – em especial no Brasil – acredita que os pneus um dia vão se ligar por vontade própria aos eixos dos carros. Constata-se que de algumas décadas até hoje, o número de parafusos de fixação das rodas caiu de 5 para 4, e agora carros populares já circulam com 3. E tem a balela de que a liga é confiável.

Esperança

Vem aí a Quina de São João, já liberada para aposta nas lotéricas da Caixa. Sorteio será 27 de junho e o prêmio, por baixo, de R$ 140 milhões. Boa sorte.

