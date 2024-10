Polícia Atirador mata pai, irmão e policial militar e fere outras nove pessoas em Novo Hamburgo; criminoso também morreu

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Após cerco policial, Brigada Militar invadiu a casa onde estava o criminoso no bairro Ouro Branco Foto: Brayan Brum/Rede Pampa Foto: Brayan Brum/Rede Pampa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um homem matou o seu pai, de 74 anos, seu irmão, de 49, e um policial militar, de 31, e feriu outras nove pessoas no bairro Ouro Branco, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A ocorrência iniciou por volta das 23h de terça-feira (22), quando um casal de idosos acionou a BM (Brigada Militar) alegando sofrer maus-tratos por parte do filho, que mantinha os pais em cárcere privado em uma casa.

A BM informou que, quando chegou no local, foi recebida a tiros pelo criminoso, de 45 anos, que estaria em surto. Um cerco policial foi montado na residência, na rua Adolfo Jaeger. Entre os feridos pelo homem, estão seis policiais militares, um guarda municipal, a mãe e a cunhada do atirador.

Ao longo da madrugada e no início da manhã desta quarta-feira (23), vários disparos foram realizados pelo homem, provocando pânico nos moradores da região.

Por volta das 8h30min, a BM invadiu a residência. O atirador, que naquele momento estava sozinho na casa, morreu. Ele já estava morto quando os policiais entraram no local. O criminoso teria sido baleado durante confronto com os brigadianos antes da invasão da residência.

O homem era motorista de caminhão e tinha armas registradas em seu nome. Foram apreendidas duas pistolas, duas espingardas e munições.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/tiroteio-em-nh/

Atirador mata pai, irmão e policial militar e fere outras nove pessoas em Novo Hamburgo; criminoso também morreu

2024-10-23