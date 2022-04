Política “Trabalhamos para que Simone Tebet lidere a união de centro”, diz o presidente do MDB

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Simone Tebet se reuniu na capital paulista com Baleia Rossi e com o ex-presidente Michel Temer, em uma tentativa de demonstrar apoio político Foto: Agência Senado Simone se reuniu na capital paulista com Baleia Rossi e com o ex-presidente Michel Temer, em uma tentativa de demonstrar apoio político. (Foto: Agência Senado) Foto: Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, reafirmou nesta terça-feira (12) a pré-candidatura da senadora Simone Tebet ao Palácio do Planalto.

O também deputado federal afirmou que o partido trabalha hoje para que a senadora lidere a união das siglas de centro e ressaltou que há uma ampla maioria na sigla a favor de uma candidatura própria.

“Nós estamos trabalhando para que a Simone Tebet lidere a união do centro democrático”, afirmou. “O MDB é um partido democrático, que toma as decisões por maioria e respeita as minorias”, acrescentou.

O dirigente do partido minimizou o que chamou de diferenças regionais e disse que a maioria dos diretórios estaduais da legenda defende uma candidatura própria para tentar romper a polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro.

Na noite desta segunda-feira (11), congressistas de partidos de centro, entre eles do MDB, do PP e do PSD, se reuniram com Lula para sinalizar apoio à pré-candidatura do petista. Metade da bancada do MDB no Senado Federal participou do jantar.

Horas antes, em São Paulo, Simone se reuniu na capital paulista com Baleia Rossi e com o ex-presidente Michel Temer, em uma tentativa de demonstrar apoio político à pré-candidatura dela à disputa presidencial.

Com a resistência ao nome de Tebet por parte dos emedebistas, sobretudo no Nordeste, aliados da senadora discutem uma agenda de viagens a estados nordestinos para as próximas semanas. A ideia é de que Simone se encontre com lideranças regionais para apresentar seus planos para o País.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política