Esporte Transmissões do Campeonato Espanhol de futebol terão gritos e torcida virtuais nas arquibancadas

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Messi volta ao Camp Nou e olha para as arquibancadas vazias: transmissões poderão preencher espaço para o espectador. (Foto: Miguel Ruiz/Barcelona)

Perto da volta oficial, o Campeonato Espanhol dará uma opção para os espectadores que sentem falta do barulho da torcida e da arquibancada preenchida. Javier Tebas, presidente da La Liga, revelou que as transmissões do torneio contarão com áudio e torcedores virtuais. No entanto, caso alguém prefira o som ambiente original, será possível mantê-lo.

“Estamos em uma situação excepcional, mas para nós é fundamental nos adaptar e oferecer uma transmissão pioneira aos nossos espectadores”, disse Tebas, em entrevista ao canal espanhol “Movistar+”.

De acordo com Tebas, a opção estará disponível para todas as retransmissoras internacionais do torneio. Para o áudio, a La Liga contará com a mesma tecnologia usada pela EA Sports para os jogos da franquia Fifa.

Para preencher o vazio nas arquibancadas, a entidade utilizará um recurso disponibilizado por uma empresa norueguesa. A tecnologia apenas oferece uma imagem que se assemelha a vários torcedores sentados, mas imóveis e sempre nas cores da equipe mandante.

A Bundesliga também tem oferecido recurso de sons virtuais de torcida para suas retransmissoras. No entanto, ele não está disponível para todas as partidas.

O Campeonato Espanhol será retomado nesta quinta-feira (11), com o clássico entre Sevilla e Real Bétis, às 17h. O Barcelona entra em campo no sábado, dia 13, contra o Mallorca fora de casa, e o Real Madrid recebe o Eibar no domingo, dia 14.

Messi joga

A torcida do Barcelona poderá ver Lionel Messi no jogo de volta do Campeonato Espanhol, no próximo sábado (13) contra o Mallorca. De acordo com o técnico do time, Quique Setién, o jogador já está recuperado e passará a treinar normalmente.

Outro jogador que também está se recuperando de lesão é Luis Suárez. No entanto, Quique Setién ainda é mais reticente quanto ao retorno do atacante em apenas uma semana. Ele ainda é dúvida.

Vale lembrar que o Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol, com dois pontos a frente do Real Madrid. Faltam 11 jogos para acabar a competição.

Coletivo de luxo

O Real Madrid organizou um amistoso interno, no sábado (06), com direito ao uso dos uniformes de jogo, no Estádio Alfredo Di Stéfano, onde mandará seus jogos na volta do Campeonato Espanhol, que não terá a presença de público.

O treinamento foi um coletivo. Zidane dividiu duas equipes mandou-as para uma partida que seguiu as regras da La Liga, seguindo mesmo horário da partida dos galáticos no próximo sábado, diante do Eibar, às 19h30min do horário local.

Não foram divulgados os times, mas pelas fotos publicadas pelo clube, é possível ver que a equipe que utilizou o uniforme branco tinha Hazard, Benzema, Kroos, James Rodríguez, Carvajal, Modric e Varane, enquanto o que usou o terceiro conjunto, o verde, contava com os brasileiros Vinicius Junior, Casemiro, Militão, Rodrygo e Marcelo, além de Sergio Ramos.

O duelo terminou empatado em 2 a 2. Os madrilenhos não anunciaram os autores dos gols.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte