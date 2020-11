Acontece TRE-RS celebra os 75 anos da Justiça Eleitoral e os 10 anos da EJERS

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Na foto, o presidente do TRE-RS e diretor da EJERS, desembargador André Luiz Planella Villarinho, e o desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. (Foto: Divulgação)

O TRE-RS está realizando na tarde desta quinta-feira (05) uma cerimônia para celebrar os 75 anos da Justiça Eleitoral e também os 10 anos da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul (EJERS).

Devido a pandemia da Covid-19, o evento está sendo apresentado em uma mesa de honra “híbrida”, na qual o presidente do TRE-RS e diretor da EJERS, desembargador André Luiz Planella Villarinho, e o desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz participam presencialmente no plenário, enquanto que o vice-presidente e corregedor, desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa; o diretor-executivo da EJERS, desembargador Jorge Luís Dall’Agnol; e o diretor-geral do TRE-RS, Josemar Riesgo, participam de forma virtual.

“É com grata satisfação que comemoramos o evento de instituição que se destina a democracia e ao cumprimento da Constituição Federal. O TRE-RS se aperfeiçoa a cada eleição para organizar e realizar eleições legítimas, transparentes e seguras, tudo em prol da consolidação da democracia no país, e para atender a vontade popular manifestada através do voto”, comentou o presidente do TRE-RS e diretor da EJERS, desembargador André Luiz Planella Villarinho.

Na continuidade, o desembargador Thompson Flores abordou aspectos dos 75 anos da Justiça Eleitoral, trazendo inclusive a participação histórica de seu avô, Carlos Thompson Flores, como membro da primeira composição do pleno da instituição.

Na sequência, a coordenadora da EJERS, Débora Vicente, falou sobre os 10 anos da Escola. Além disso, na ocasião foi inaugurado no plenário, um painel com imagens que simbolizam o estado do Rio Grande do Sul.

Para os interessados, todo o evento está sendo transmitido pelo youtube, no Canal Gaúcho do TRE.

