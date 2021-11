Rio Grande do Sul Três mortes por covid foram contabilizadas em 24 horas no Rio Grande do Sul. O total de óbitos no Estado é de quase 36 mil

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2021

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 58,4%. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 58,4%.(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Rio Grande do Sul registrou a morte de três pessoas em decorrência de complicações do coronavírus e 360 novas infecções neste domingo (21). Com estes números, o Estado chega ao total de 35.943 mortes por coronavírus e 1.484.875 casos confirmados da doença.

As informações são da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que atualizou o boletim sobre a pandemia referente as últimas 24 horas.

Ainda conforme a Saúde do Rio Grande do Sul, do total de pessoas contaminadas, já se recuperaram da doença 1.443.987 (97% dos casos). Outras 4.844 (0%) pessoas seguem em acompanhamento.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 58,4% (1.880 pacientes em 3.221 leitos em unidades de tratamento intensivo).

Desde o início da pandemia, 8% de 1.484.875 necessitaram hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 113.139 pessoas no Rio Grande do Sul.

As vítimas do coronavírus deste domingo são três mulheres (70, 90 e 96 anos de idade), com o mesmo município domiciliar: Porto Alegre.

Vacinação no domingo

Ação especial de vacinação realizada neste domingo (21), em Porto Alegre, aplicou 373 doses de vacinas contra a covid-19 nos dois pontos de imunização da capital. Foram 304 doses na Escola Dr. Liberato Salzano Vieira Da Cunha, no Sarandi, e 69 na Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora, na Lomba do Pinheiro. O atendimento ocorreu das 9h às 13h, em ambos os locais.

Receberam a primeira dose pessoas de 12 anos ou mais. No local, também houve aplicação da segunda dose para vacinados com Pfizer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca há oito semanas e Coronavac/Butantan, para vacinados há 28 dias.

Já a terceira dose esteve disponível para a população adulta com esquema vacinal completo há seis meses, idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde e apoio à saúde vacinados com a segunda dose há cinco meses e imunossuprimidos com o esquema vacinal completo há pelo menos 28 dias.

Saúde da população negra – Na Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora, além da vacinação contra o coronavírus, também houve verificação da pressão arterial, testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis, oficina de plantas medicinais, conversas sobre saúde bucal e do imigrante e feira afroempreendedora.

A iniciativa marcou o fechamento do Mês de Mobilização Pró-saúde da População Negra e contou com o apoio de alunos da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre).

