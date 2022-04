Política Triplex do Guarujá ficará disponível para hospedagem no Airbnb

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2022

R$ 49,90 para passar um fim de semana hospedado no triplex. (Foto: Reprodução)

O famoso triplex do Guarujá, objeto de ação na Justiça contra o ex-presidente Lula no âmbito da operação Lava-Jato, estará disponível para aluguel no AirBnb.

Segundo a assessoria do proprietário do apartamento, ele fará uma promoção, oferecendo ao primeiro que buscar o imóvel, a partir das 12h de 2 de maio, o valor de R$ 49,90 para passar um fim de semana hospedado.

Em janeiro deste ano, a juíza Pollyanna Alves, da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, determinou o arquivamento do processo sobre o triplex do Guarujá envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão ocorreu depois que a Procuradoria da República no Distrito Federal pediu o arquivamento do caso.

Em manifestação enviada à Justiça Federal, a procuradora da República Marcia Brandão Zollinger apontou a prescrição (fim do prazo para punição) dos supostos crimes cometidos pelo ex-presidente.

A manifestação foi motivada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que em abril de 2021 considerou suspeita a atuação do ex-juiz Sérgio Moro no caso e anulou a condenação de Lula.

Com a anulação da condenação, a investigação foi encaminhada para a Justiça Federal em Brasília. Além disso, a investigação teria que recomeçar do zero e não seria possível reaproveitar provas colhidas no processo original, de Curitiba.

Na decisão, a juíza reconheceu que houve prescrição, já que o prazo para réus com mais de 70 anos é reduzido pela metade.

“Ressalto, por oportuno, que a prescrição ora reconhecida decorre da anulação promovida pelo Supremo Tribunal Federal de todos os atos praticados pelo então juiz federal Sérgio Fernando Moro”, diz.

“Pelo exposto, acolho a promoção ministerial e determino o arquivamento dos autos”, escreveu.

Lula critica Dória

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que João Doria, pré-candidato à Presidência pelo PSDB, não tem ‘passado, presente e certamente não tem futuro político’. O petista fez a crítica ao tucano durante discurso para jovens na comunidade de Heliópolis, em São Paulo, durante o feriado de Tiradentes, e Doria respondeu por meio do Twitter.

Lula, que deve confirmar em breve sua pré-candidatura ao Planalto, citou a vitória de Doria sobre o então prefeito Fernando Haddad (PT) nas eleições municipais de São Paulo, em 2016, e disse que a população precisa observar o critério antes de escolher seus candidatos.

“Se a gente não olha os deputados e vereadores que a gente vota, pode votar de forma equivocada, acreditar nas bobagens que falam. Eu falava para o Haddad que uma das maiores tristezas que eu já tive nessa vida foi que a gente tinha o Haddad candidato, o [Gabriel] Chalita candidato a vice do Haddad, e o povo de São Paulo votou no João Doria”, disse, lembrando o pleito de 2016.

“Ou seja, qual é o critério que leva as pessoas a deixarem dois educadores de fora, e eleger uma pessoa que não tem passado, não tem presente e certamente não tem futuro político?”, completou Lula.

A resposta de João Doria ocorreu por meio do Twitter, onde ele fez um “agradecimento” pela lembrança de sua vitória em 2016, reproduzindo uma notícia com a fala de Lula.

“Seguimos trabalhando para resolver os grandes problemas do Brasil: comida na mesa, emprego, dinheiro no bolso, sem esquecer, claro, o combate à corrupção. Sobre passado e futuro, vamos debater? Menos ódio, mais solução. Topa?”, escreveu o ex-prefeito e ex-governador de São Paulo.

