Algumas áreas apresentavam espessura menor do que a média observada em cérebros não acometidos pela covid-19, enquanto outras apresentavam aumento de tamanho o que, segundo os autores, poderia indicar algum grau de edema. Foi ainda nesta região que foram observadas as atrofias.

Ligação com outras doenças

A pesquisadora da Unicamp Clarissa Lin Yasuda afirma ainda que há suspeita de que o vírus possa ativar doenças genéticas como esquizofrenia, Parkinson e Alzheimer. “O que nós ainda não sabemos é a gravidade destas lesões, se são passageiras ou se podem ser irreversíveis, por isso vamos acompanhar esses pacientes pelos próximos 3 anos para saber se o vírus desencadeia doenças degenerativas em quem tem algum potencial genético”, explica a pesquisadora.

Até agora os cientistas não tinham certeza se o vírus estava mesmo dentro das células do cérebro ou se os sintomas eram causados por outros problemas trazidos pela doença, mas os estudos mostraram o vírus agindo em células do cérebro. Embora a maior parte dos pacientes com covid-19 apresente sintomas pulmonares, como pneumonia e falta de ar, cerca de 30% dos infectados acabam manifestando sintomas neurológicos ou psiquiátricos.