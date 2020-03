Com elenco considerado um dos melhores do tango no mundo, o espetáculo acontece dia 22 de março no Teatro do Bourbon Country, com tributo sinfônico aos mestres Piazzolla, Mariano Mores e Gardel

Foto: Divulgação