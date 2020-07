Cerca de 70% dos pacientes sendo tratados com o remédio obtiveram uma “cura clínica” até o quarto dia do estudo – no grupo de cuidados padrões foram cerca de 45%, disse a empresa em um comunicado.

A cura clínica é definida como a avaliação médica da normalização dos sinais clínicos da Covid-19, como temperatura, saturação de oxigênio, frequência respiratória e tosse.

O FabiFlu também foi bem tolerado, sem causar efeitos adversos graves ou mortes no grupo de tratamento, disse a empresa, acrescentando que planeja submeter os dados do estudo à revisão da comunidade científica nas próximas semanas.

No mês passado, a Glenmark recebeu aprovação regulatória da Índia para fabricar e vender o FabiFlu para uso emergencial restrito em pacientes com sintomas de Covid-19 entre leves e moderados, e na semana passada reduziu o preço do medicamento para o equivalente a 1,01 dólar por comprimido.

