Por Redação O Sul | 3 de abril de 2022

Carlos de Pena falou pela primeira vez como jogador colorado. (Foto: Ricardo Duarte/Sport Club Internacional)

O novo reforço para o ataque da equipe colorada, Carlos de Peña, foi apresentado oficialmente como jogador do Inter. Após o treinamento da manhã deste domingo (3), o uruguaio falou pela primeira vez como atleta do clube e recebeu a camisa de número 14 pelas mãos do vice-presidente de futebol, Emílio Papaléo Zin.

O jogador foi contratado junto ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e assinou contrato até dezembro deste ano, com possibilidade de extensão do vínculo.

Em entrevista coletiva, Peña falou sobre o convite para atuar no Inter: “Quando recebi o chamado do Alexander Medina, sabendo que o Inter é uma equipe que ganhou tudo, com títulos de Libertadores e Mundial, a decisão foi muito fácil. Conheço o Cacique, conheço seu estilo de trabalho. Penso que foi uma decisão acertada vir para uma equipe gigante do Brasil. Estou muito feliz e pronto para dar o melhor de mim”.

Peña também falou sobre sua atuação e a expectativa quanto ao acolhimento da torcida. O jogador espera que os colorados gostem do seu desempenho em campo. “Sou um extremo esquerdo, mas também posso jogar pela direita. Muitas vezes joguei de meia interno pela esquerda ou mesmo aberto. Por todo o flanco posso jogar na três posições. Mas minha posição natural é extremo esquerdo, é onde me sinto mais à vontade.”

Sobre o conflito na Ucrânia, o novo atacante do Inter disse que foram dias difíceis, que passou ao lado de seus companheiros naquele país, e que agora encara como um aprendizado.

Em sua trajetória profissional, Peña se destacou pela contribuição ofensiva com gols e assistências. Em 225 partidas, marcou 40 gols e contribuiu com 35 assistências. Em 2019, o atacante foi eleito o melhor jogador da temporada pelos torcedores do Dínamo.

Copa Sul-Americana

Nesta segunda-feira (4), a delegação do Inter embarca rumo ao Equador, onde fará sua estreia na Copa Sul-Americana de 2022. O confronto está marcado para a noite de quarta-feira (6) na cidade de Manta, contra a equipe do 9 de Octubre.

