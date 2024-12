Mundo Veja o que os jornais da Europa estão falando sobre o acordo Mercosul-União Europeia

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2024

O El Mundo ressaltou que o presidente da França Emmanuel Macron, busca aliados para tentar bloquear o tratado. (Foto: Reprodução de vídeo)

O acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE), que foi anunciado na última sexta-feira (6) após 25 anos de negociações, promete criar um mercado comum de mais de 700 milhões de pessoas, com um PIB combinado de US$ 22,3 trilhões. O pacto prevê a redução de tarifas para produtos agrícolas e industrializados, além de facilitar a compra de serviços entre os dois blocos. O anúncio gerou repercussão na imprensa europeia.

Atualmente, a França é o principal país a fazer oposição ao acordo, sendo acompanhada pela Itália, que também se manifestou contra o pacto. Por outro lado, países como a Alemanha, que representa cerca de um quinto da população da UE, e a Espanha, se posicionaram a favor do acordo.

Confira como os jornais da Europa repercutiram o anúncio:

Espanha

O El País classificou o acordo como a criação da “maior zona de comércio livre do mundo”. No entanto, o jornal alertou que o tratado entre os blocos ainda precisará superar os obstáculos, com destaque para a oposição da França.

Da mesma forma, o El Mundo, disse que o acordo era sem precedentes, mas ressaltou que o presidente da França Emmanuel Macron, busca aliados para tentar bloquear o tratado. O veículo explicou que o acordo passará por votação nos países membros, inicialmente no Conselho Europeu, e depois no Parlamento Europeu. Sendo que na primeira reunião será necessário o apoio de pelo menos quatro países que representem 35% da população da UE para impedi-lo.

Portugal

O portal Público descreveu o acordo como “ambicioso e equilibrado”, ressaltando que se trata da “maior parceria comercial do mundo”. A matéria destacou que o pacto entre a UE e o Mercosul prevê a liberalização quase total das trocas comerciais entre os dois blocos, com um valor superior a € 45 bilhões anuais, consolidando uma parceria econômica e política de grande importância.

Alemanha

O Süddeutsche Zeitung afirmou que o acordo irá criar uma das “maiores zonas de comércio livre do mundo”. O veículo ressaltou que embora o acordo não seja perfeito, ele também traz muitos benefícios. Além disso, diz que o texto do acordo já está disponível, mas ainda há oponentes influentes.

França

O Le Monde escreveu que o anúncio do acordo representa “um revés para a França”. Em uma entrevista publicada neste sábado, o professor do Conservatório Nacional de Artes e Ofícios, Sébastien Jean, que integrou a comissão avaliadora do projeto de acordo entre a UE e o Mercosul, comenta que “o acordo UE-Mercosul alimenta a sensação de que Bruxelas favorece cada vez mais a indústria, em detrimento da agricultura”. Ele também destacou que o acordo beneficiaria especialmente os países da Península Ibérica, como a Alemanha.

Já o Les Echos escreveu que, embora o Mercosul e a UE tenham anunciado o acordo de livre comércio, a “França rejeita” o pacto. A reportagem ainda mencionou que, enquanto a Alemanha dá boas-vindas ao acordo, a França não está sozinha na oposição, sendo acompanhada pela Polônia e pela Itália.

Itália

O Libero Quotidiano destaca que fontes do Palazzo Chigi informaram que o governo italiano acredita não haver condições para a assinatura do atual texto do acordo de associação entre a UE e o Mercosul, e que a assinatura só poderá ocorrer sob a condição de proteção e compensação adequadas em caso de desequilíbrios no setor agrícola. Além disso, o jornal menciona que, além da Itália, França e Polônia também questionam a viabilidade do acordo. As informações são do jornal O Globo.

