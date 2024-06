Porto Alegre Vereadores discutem projeto que determina a realização anual de exercícios de fechamento das comportas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Conforme a proposta, o resultado do exercício deverá ser divulgado no Diário Oficial do Município Foto: Tonico Alvares/CMPA Conforme a proposta, o resultado do exercício deverá ser divulgado no Diário Oficial do Município. (Foto: Tonico Alvares/CMPA) Foto: Tonico Alvares/CMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Entrou em tramitação na Câmara Municipal de Porto Alegre um projeto de lei que obriga a realização anual de exercícios de fechamento das comportas do sistema de proteção contra cheias do Guaíba.

Conforme a proposta, de autoria do vereador Cláudio Janta (Solidariedade), os exercícios de fechamento deverão ser realizados em todo o sistema de proteção, incluindo o muro da Mauá, diques e casas de bombas, com a participação de representantes acadêmicos, militares, da prefeitura, do Legislativo municipal, do governo do RS, do Legislativo estadual, do Judiciário e da União. O resultado do exercício deverá ser divulgado no Diário Oficial de Porto Alegre.

“Os exercícios servirão para a qualificação dos funcionários responsáveis pela operação do sistema de proteção contra cheias e identificação de problemas operacionais. Essa proposição irá assegurar que o sistema esteja em condições plenas de funcionamento”, defendeu Janta na exposição de motivos do projeto.

De acordo com ele, a iniciativa busca “aprimorar as ações a serem tomadas nos momentos de cheias para evitar que catástrofes como a ocorrida em maio de 2024 sejam tão assoladoras à população de Porto Alegre”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/vereadores-discutem-projeto-que-obriga-a-realizacao-anual-de-exercicios-de-fechamento-das-comportas-em-porto-alegre/

Vereadores discutem projeto que determina a realização anual de exercícios de fechamento das comportas em Porto Alegre

2024-06-25