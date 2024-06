Esporte Verstappen vence Grande Prêmio do Canadá marcado por abandono da Ferrari

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2024

É a 26ª vitória do holandês Max Verstappen da Red Bull Racing. (Foto: Reprodução/Twitter/F1)

O líder do campeonato de Formula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing, venceu, neste domingo (19), o Grande Prêmio do Canadá, no circuito Gilles Villeneuve. Carlos Sainz, da Ferrari, e Lewis Hamilton, da Mercedes, completaram o pódio.

Sainz esteve perto de conquistar a primeira vitória da carreira, mas não conseguiu ultrapassar o piloto da RBR. É 26ª vez que o campeão mundial de 2021 termina em primeiro lugar. Com a performance deste domingo, Hamilton quebrou o jejum de oito corridas sem subir ao pódio.

O GP foi marcado pelo abandono de três pilotos. Sergio Perez, da RBR, deixou a corrida em decorrência de um problema na unidade de potência, acionando o safety car para a retirada do veículo.

Mick Schumacher também teve problemas com o seu veículo e parou no mesmo local que Perez. O alemão tinha conquistado o seu melhor resultado no treino classificatório no sábado (18) e havia largado na 6ª posição, mas não conseguiu completar a prova.

O GP do Canadá ainda contou com uma bandeira amarela causada por Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, que bateu na saída de box. O dia também foi triste para Lando Norris, da McLaren, que terminou em último após ter problemas em seu pitstop.

Com o resultado, Max Verstappen manteve a liderança no Campeonato Mundial de Piloto, com 175 pontos. O segundo lugar ainda é de Perez, com 129 — três de diferença para Charles Leclerc, com 126.

Piloto do dia

Leclerc teve uma boa performance na corrida e recebeu o prêmio de “piloto do dia” por votação popular. O monegasco começou em 19ª depois de uma punição pela troca total de seu motor, porém conseguiu recuperar posições escalando o pelotão e terminando em quinto.

Confira o resultado final:

Max Verstappen

Carlos Sainz

Lewis Hamilton

George Russell

Charles Leclerc

Esteban Ocon

Fernando Alonso

Valteri Bottas

Guanyu Zhou

Lance Stroll

Daniel Ricciardo

Sebastian Vettel

Alex Albon

Pierre Gasly

Lando Norris

A Fórmula 1 retorna daqui a duas semanas com o GP da Espanha, décima etapa da temporada 2024. Durante uma temporada, costumam acontecer entre 20 e 23 corridas. No entanto, para a atual temporada 2024, teremos o total de 24 corridas: um recorde histórico. As informações são da CNN.

A temporada 2024 da Fórmula 1, que começou em março, vai marcar uma situação indigesta para o Brasil. Em setembro fará 15 anos da última vez que um brasileiro subiu ao lugar mais alto do pódio.

2024-06-09