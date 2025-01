Acontece Vinícola Vita Eterna apresenta espumantes exclusivos para o Verão

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Rosé de Blanc e Orange de Noir são os novos rótulos da “vinícola do ano” para refrescar os dias mais quentes da temporada Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Premiada como “Vinícola do Ano” de 2024 pelo Guia Descorchados, a Vita Eterna lança dois espumantes para a temporada de verão: Rosé de Blanc e Orange de Noir. Situada em Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha, a marca, referência em vinhos de alta qualidade e mínima intervenção, apresenta suas apostas para brindar os dias mais quentes com frescor e sofisticação. As novidades estarão disponíveis em lojas selecionadas e no site da Vita Eterna, com preços entre R$ 169 e R$178.

Trazendo uma combinação das uvas Chardonnay e Pinot Noir, o Rosé de Blanc é uma bebida vibrante e equilibrada. Possui uma tonalidade rosa intenso e bolhas finas e persistentes. Seus aromas lembram frutas vermelhas frescas, como morango e cereja, complementados por notas florais sutis de pétalas de rosa e leve toque cítrico. No paladar, é fresco e de textura cremosa, com acidez bem equilibrada e um final elegante e prolongado. É ideal para harmonizar com entradas e pratos leves, onde sua textura cremosa complementa os sabores delicados.

Feito com Pinot Noir e Chardonnay, o Orange de Noir é um espumante laranja que exibe nuances únicas. Apresenta um tom âmbar com reflexos alaranjados. No aroma, destacam-se notas cítricas de tangerina e damasco seco, maçã assada, especiarias e um toque herbal sutil. No paladar, é complexo e fresco, com taninos finos e um caráter mineral persistente, resultando em uma experiência vibrante, com textura aveludada e final persistente. É indicado para pratos exóticos e sofisticados, criando uma experiência gastronômica inusitada e surpreendente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/vinicola-vita-eterna-apresenta-espumantes-verao/

Vinícola Vita Eterna apresenta espumantes exclusivos para o Verão

2025-01-21