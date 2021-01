Porto Alegre Vistoriada nova enfermaria de traumatologia do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2021

Ala reformada e agora com rede de oxigênio e vácuo aguarda chegada de camas para entrar em operação. Foto: Cristine Rochol/PMPA

A nova enfermaria de traumatologia, no segundo andar do HPS (Hospital de Pronto Socorro) de Porto Alegre foi vistoriada pela direção nesta quinta-feira (14) A ala foi toda reformada e aguarda somente a chegada de camas para entrar em operação. As obras de modernização e ampliação se iniciaram no primeiro semestre de 2020.

Segundo a diretora-geral do HPS, Tatiana Breyer, o objetivo foi qualificar o atendimento aos pacientes que buscam a instituição. “A reforma completa contou com a implantação de rede de oxigênio e vácuo, essencial para tratamento e mais conforto em um ambiente mais moderno e acolhedor para pacientes e familiares”, ressalta. Para a manutenção dos serviços, foram deslocados alguns leitos gradualmente.

O HPS recebe uma média de mais de 9 mil pacientes por mês, principalmente vítimas de traumas.

Combate a efeitos da pandemia

O secretário extraordinário de Enfrentamento ao Coronavírus, Renato Ramalho, reuniu-se, na quarta-feira, com promotores do MP (Ministério Público) para tratar das novas normas municipais de combate aos efeitos da pandemia. A videoconferência foi uma iniciativa do Executivo, seguindo a orientação do prefeito Sebastião Melo de manutenção do diálogo constante com os diversos setores.

Segundo Ramalho, o MP tem papel fundamental na vida democrática e também em momentos de crise como agora. “Prezamos pelo diálogo e pela cooperação com os órgãos de controle, pois é com a soma de esforços que venceremos a pandemia”, afirma. O secretário abordou as normas municipais publicadas na última semana, os rigorosos protocolos sanitários estabelecidos para o funcionamento de atividades econômicas e as ações de intensificação da fiscalização. “A ideia é trazer liberdade, mas com muita responsabilidade”, completa.

Também participaram da reunião as promotoras Débora Regina Menegat, da Promotoria de Justiça de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística; Liliane Dreyer da Silva Pastoriz, da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos; Márcia Rosana Cabral Bento, da Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos; e o coordenador da Força-Tarefa da Procuradoria-Geral do Município, Jhonny Prado.

