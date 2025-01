Inter Vitinho, novo reforço do Inter, é oficialmente apresentado

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

O meio-campista vindo do Dinamo de Kiev, da Ucrânia, considera o Inter o maior desafio de sua carreira Foto: Ricardo Duarte/Inter O meio-campista vindo do Dinamo de Kiev, da Ucrânia, considera o Inter o maior desafio de sua carreira. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Nesta segunda-feira (13), o meio-campista Vitinho, novo reforço do Inter, foi apresentado oficialmente no Beira-Rio. Ao lado do Vice-presidente do Futebol, José Olavo Bisol, o jogador falou sobre as suas expectativas no clube e suas características.

A entrevista coletiva começou com Bisol ressaltando as qualidades do jogador que foi transferido do Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

“É um jogador com capacidade de buscar desenvolvimento, tem capacidade técnica para se desenvolver no drible, no um contra um. Temos grandes desafios e contamos com ele para ajudar. O Vitinho sabe o tamanho do Clube e também, a expectativa, que tanto nós, como os torcedores, temos para o ano.”

Vitinho falou sobre a negociação e como o “sim” foi quase instantâneo. “O acerto com o Inter foi fácil e rápido. Quando soube da oportunidade de vir para cá, eu disse sim na hora, porque é um Clube gigante, então quase todos os jogadores sonham em vestir uma camisa como a do Inter.”

“É normal ter disputa. Falando do Wesley e do Wanderson, são jogadores de ótimas qualidades e a disputa vai ser boa e grande. Mas, como sempre falo, quem ganha com isso é o clube e a torcida do Inter. Juntos, esperamos fazer uma boa temporada e ter muito êxito”, disse o meio-campista sobre briga por posição.

O jogador diz que jogar pelo Colorado é o maior desafio de sua carreira e enxerga seu companheiro Wesley como um exemplo de evolução.

“O maior motivo que vim para o Inter foi a grandeza do Clube. É o maior desafio da minha carreira e uma grande oportunidade. Penso no exemplo do Wesley, que veio do Cruzeiro e não estava tão bem lá e despontou, fazendo muitos gols no ano passado. Penso que posso ser parecido com ele, é uma inspiração e nada é melhor do que se espelhar no companheiro de posição.”

Na próxima quinta-feira (16), o Inter enfrenta a Seleção do México em um amistoso internacional, às 21h, no Beira-Rio.

