Inter No Beira-Rio, Inter vence o Grêmio por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2024

Com gol de Rafael Borré, o clássico foi válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter venceu o Grêmio por 1 a 0 na tarde desse sábado (19) no Beira-Rio. O gol do Grenal 443 foi marcado pelo colombiano Rafael Borré. Com o resultado, o Colorado ficou na sexta posição, com 49 pontos. Já o Tricolor caiu para a 12ª colocação, com 35 pontos. O time de Roger Machado volta a campo no sábado (26), fora de casa, diante do Atlético-MG. No mesmo dia, a equipe de Renato Portaluppi recebe o Atlético-GO na Arena.

A partida desse sábado também marcou um recorde de 50 anos quebrado pela equipe colorada. Desde 1974 o Inter não vencia todos os clássicos do ano.

O jogo

Mais de 48 mil torcedores lotaram o Beira-Rio no primeiro Grenal de Roger Machado como comandante do Inter. No entanto, as primeiras ações ofensivas foram do Grêmio, que começou a partida marcando a saída de bola sem dar chances ao adversário. Aos 6 minutos, a primeira chance do clássico 443. Na ponta esquerda, após boa jogada individual, o chileno Aravena deu uma caneta em Bruno Gomes, invadiu a área e bateu rasteiro para defesa de Rochet.

Aos poucos, o Inter foi encaixando a marcação e pressionando o Grêmio no campo de ataque. Aos 21min, após escanteio, Wesley cabeceou e a bola bateu em Borré e se perdeu pela linha de fundo.

Aos 33min, uma nova chance do Colorado. Wesley recebeu lançamento em profundidade e cruzou rasteiro na área para Borré, que não conseguiu aproveitar a chance clara de tirar o zero do marcador. Só dava Inter. Nove minutos mais tarde foi a vez de Marchesín salvar o Grêmio. Bruno Henrique lançou para Wesley dentro da área, que, mesmo marcado por João Pedro e Edenilson, conseguiu limpar a marcação e bater no canto para defesa parcial do goleiro argentino. No rebote, Bruno Gomes chutou rasteiro e Marchesín de novo interveio.

No minuto seguinte, o duelo entre o argentino e Wesley se repetiu. Após rápido contra-ataque, o ponta colorado venceu o duelo com Jemerson e bateu de canhota para defesa de Marchesín.

Logo aos 10 segundos da segunda etapa, Wesley recebeu lançamento e, de fora da área, bateu rasteiro para fora sem perigo para o gol gremista. Aos 5min, após escanteio, Rodrigo Ely testou firme para boa defesa de Rochet. Quatro minutos mais tarde, a resposta Colorada. Após bom passe de Alan Patrick, Bruno Henrique bateu firme e Marchesín espalmou a bola para a lateral.

Buscando a vitória, os técnicos mexeram. Soteldo e Monsalve entraram nos lugares de Edenilson e Cristaldo. Já Rômulo e Gabriel Carvalho saíram para as entradas de Fernando e Tabata. As mudanças logo surtiram efeito no lado vermelho do estádio. Após triangulação entre Tabata, Bruno Gomes e Alan Patrick, a bola sobrou para Bernabei, que, de fora da área, chutou. Borré colocou a cabeça na bola e desviou para o gol sem chances para Marchesín. Aos 25min, Alan Patrick cobrou na cabeça de Fernando, que quase ampliou o placar.

Disposto a empatar, Renato tirou Aravena e colocou Diego Costa. Com menos de 30 segundos em campo, o camisa 19 gremista trombou com Bruno Gomes e recebeu cartão amarelo. Aos 34min, Braithwaite quase empatou. O dinamarquês recebeu um cruzamento na medida de Soteldo e dentro da área, de voleio, parou em excelente defesa de Rochet. Aos 43min, Diego Costa, de cabeça, parou no goleiro uruguaio. Quatro minutos mais tarde, quase chegou o empate Tricolor. Após escanteio, Arezo cabeceou livre, na rede, pelo lado de fora. Já aos 51min, Diego Costa cabeceou fraco, nas mãos de Rochet, desperdiçando a última chance gremista na partida e decretando a vitória colorada.

Ficha técnica

– Internacional (1): Rochet; Bruno Gomes, Clayton, Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique (Gustavo Prado), Gabriel Carvalho (Bruno Tabata), Alan Patrick e Wesley (Luis Otavio); Rafael Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.

– Grêmio (0): Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Mayk; Villasanti, Dodi (Pepê) e Edenilson (Monsalve); Cristaldo (Soteldo), Braithwaite )(Arezo) e Aravena (Diego Costa). Técnico: Renato Portaluppi.

– Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Correa e Luiz Cláudio Regazone. Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos. VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira.

