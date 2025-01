Grêmio VITÓRIA DO GRÊMIO

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2025

O estreante Matías Arezo marcou dois gols. (Foto: Reprodução/TV)

Em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho e disputado no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, o Grêmio venceu o Monsoon por 3 a 0 na noite dessa quarta-feira (29). Os gols foram marcados por André Henrique e pelo estreante Matías Arezo. Com o resultado, o Tricolor se consolidou na liderança do Grupo A, com 7 pontos. No próximo sábado (1º), a equipe comandada por Gustavo Quinteros encara o São Luiz, às 16h30, na Arena.

2025-01-30