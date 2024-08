Grêmio Grêmio vence o Criciúma por 1 a 0 e se distancia da zona de rebaixamento do Brasileirão

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

Com o resultado, o Tricolor gaúcho ficou na 13ª posição, com 27 pontos, e se distanciou da zona de rebaixamento. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Fora de casa, o Grêmio venceu o Criciúma por 1 a 0 nesse domingo (25), em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor ficou na 13ª posição, com 27 pontos, e se distanciou da zona de rebaixamento. O próximo compromisso da equipe gaúcha será no domingo (1º), às 16h, contra o Atlético-MG. A partida marcará o retorno do time à Arena após as enchentes que afetaram as estruturas do estádio.

A partida

O clube gaúcho tem dois jogos a menos na competição nacional. O cenário alivia um pouco o clima para o Tricolor, eliminado da Libertadores pelo Fluminense, nos pênaltis, no meio da semana. A vitória nesse domingo não veio fácil. A partida começou com ritmo intenso, com as duas equipes buscando o gol. Com menos de dois minutos de jogo, o Criciúma chegou ao ataque pela primeira vez. Marcelo Hermes recebeu cruzamento pela direita e bateu de primeira, mas Marchesín defendeu.

O Grêmio respondeu na sequência, também na primeira chegada da equipe. Soteldo recebeu de Cristaldo no lado esquerdo e bateu cruzado. A bola acertou a trave e, caprichosamente, voltou nas mãos do goleiro Gustavo. O time da casa começou melhor, mas o duelo ficou equilibrado na metade da primeira etapa.

O Tricolor gaúcho, inclusive, poderia ter aberto o placar aos 32 minutos. João Pedro arrancou pela direita e cruzou rasteiro. Braithwaite apareceu na pequena área, mas não deu a direção certa para a finalização, que saiu direto pela linha de fundo. Uma boa chance desperdiçada.

Ainda na primeira etapa, outros dois bons momentos com chutes de longe, um para cada lado. Primeiro com Villasanti, aos 36, pelo Grêmio, que parou em Gustavo. Depois aos 41, com Bolasie, do Criciúma, que mandou a bola rente à trave.

O Grêmio teve novamente boas chances no segundo tempo. Aos 17, Reinaldo bateu falta forte na entrada da área e viu o goleiro defender. Aos 25, Monsalve teve a chance de finalizar dentro da área, mas demorou e viu o chute acertar a zaga. No rebote, Cristaldo buscou o ângulo e Marcelo Hermes desviou de cabeça. Depois, o impedimento foi marcado.

A resposta do Criciúma aconteceu aos 31 minutos. Bolasie aproveitou cruzamento de Matheusinho pela direita e pegou forte, de primeira, mas Marchesín, bem posicionado, defendeu.

O gol Tricolor saiu aos 40 minutos, e foi do Grêmio: Aravena, que entrou aos 27, recebeu de Villasanti, fez boa jogada pela esquerda e cruzou para a área. Monsalve antecipou a marcação, conseguiu dominar e mandar para o fundo da rede, garantindo a vitória.

Ficha técnica

– Criciúma: Gustavo; Claudinho (Dudu), Tobias Figueiredo, Rodrigo e Trauco (Ronald); Newton (Patrick de Paula), Meritão (Fellipe Mateus) e Marquinhos Gabriel (Matheusinho); Arthur, Marcelo Hermes e Bolasie. Técnico: Claudio Tencati.

– Grêmio: Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Gustavo Martins) e Cristaldo (Arezo); Monsalve (Falkoski), Soteldo (Edenilson) e Braithwaite (Aravena). Técnico: Renato Portaluppi.

– Arbitragem: Lucas Paulo Torezin, com assistência de Victor Hugo Imazu e Rafael Trombeta. VAR: Paulo Renato Moreira da Silva.

