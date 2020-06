Esporte Volta do Campeonato Gaúcho começa a ser cogitada somente para agosto, aponta secretário de Esporte

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Foto: (Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

O retorno de jogos do Campeonato Gaúcho ainda é um cenário incerto. Uma nova reunião entre Governo do RS e Federação Gaúcha de Futebol (FGF) está marcada para esta quinta-feira (18) para tratar de novas possibilidade da realização de partidas em meio à pandemia da Covid-19. Contudo, a projeção de data prevista para a segunda metade de julho parece estar descartada.

Conforme informações da Rádio Grenal, o secretário estadual do Esporte e Lazer, Francisco Vargas, já descarta que seja viável a volta do Estadual para o dia 19 de julho. Segundo o secretário, o retorno da competição pode ser discutido no início de agosto.

Nesta quinta-feira, no início da tarde, ocorre o terceiro compromisso oficial entre Governo do RS e o presidente Luciano Hocsman.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

