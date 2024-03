Mundo Voo da Latam tem perda súbita de altitude e deixa 13 feridos na Nova Zelândia; dois brasileiros foram socorridos

Por Redação O Sul | 11 de março de 2024

Ao todo, 13 pessoas foram levadas ao hospital, e apenas duas delas ainda estão recebendo atendimento, mas sem correr risco de morte. (Foto: LATAM/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois brasileiros estão entre os passageiros socorridos em um voo da Latam entre a Austrália e a Nova Zelândia nessa segunda-feira (11), informou a companhia aérea. Ambos foram atendidos em um hospital e já tiveram alta.

O voo LA800 fazia a rota entre Sydney e Santiago, com uma escala em Auckland, e levava 263 passageiros e nove tripulantes.

Durante o trecho entre a Austrália e a Nova Zelândia, passageiros relataram ter sentido uma perda súbita de altitude, fazendo com que pessoas fossem lançadas ao teto da cabine, de acordo com a imprensa da Nova Zelândia. A Latam classificou o incidente como uma “forte movimentação” — e disse que as causas estão sob investigação

A aeronave, um Boeing 787, pousou em Auckland às 16h26 (0h26 em Brasília) desta segunda. Segundo um serviço de emergência local, cerca de 50 pessoas receberam primeiros socorros. Elas se feriram ao bater a cabeça no teto.

A Latam disse que 13 pessoas foram levadas a um hospital, e que ninguém corre risco de morte. Entre eles estão três membros da tripulação e 10 passageiros: os dois brasileiros, um francês, quatro australianos, um chileno e dois neozelandeses.

A companhia aérea não informou o estado de saúde de cada um: disse apenas que a maioria dos feridos já recebeu alta. Há um tripulante e um passageiro com “lesões que exigem mais atenção, mas sem risco”. Esse passageiro não é brasileiro.

A Latam informou ainda que está trabalhando com as autoridades competentes para dar apoio às investigações.

Um avião pode mudar de altitude subitamente em razão, por exemplo, de uma turbulência ou da necessidade de descida rápida por uma descompressão. A Latam não informou as causas do incidente.

Segundo a empresa, um “evento técnico” causou um forte movimento do Boeing 787 que fazia o voo. Apesar do incidente, o pouso ocorreu dentro do horário programado.

De acordo com o site Flightradar24, que monitora voos em todo o mundo, “não houve perda significativa de altitude durante o voo”. “[Esse episódio] serve para mostrar que o mais seguro é manter os cintos de segurança afivelados durante o voo enquanto se está sentado”, informou o site em sua conta no X (antigo Twitter).

Em depoimento ao jornal “NZ Herald”, um passageiro conta que o avião “simplesmente caiu” em pleno voo: “Não havia turbulência, a gente estava voando suavemente o tempo todo. Eu cochilei e, por sorte, estava com meu cinto de segurança”, diz o homem identificado como Brian Jokat.

Ele relata que viu um passageiro próximo “voando” e batendo no teto. “Eu pensei que estava sonhando. Abri meus olhos e ele estava de costas no teto, olhando pra mim. Parecia ‘O Exorcista’.”

“Os passageiros começaram a gritar. Eu senti como se o avião tivesse embicado pra baixo. Parecia que ele estava no topo de uma montanha-russa”, afirma Jokat, ao jornal.

O serviço emergencial Hato Hone St John foi acionado e enviou 14 veículos ao aeroporto, entre eles 7 ambulâncias, e fez os primeiros-socorros em cerca de 50 pessoas. Uma pessoa foi atendida em estado grave, enquanto as demais apresentaram quadro moderado ou leve.

Segundo nota do St John, 12 feridos foram transferidos ao hospital. Dez foram levados ao Middlemore Hospital, incluindo o paciente gravemente ferido, uma pessoa com ferimentos médios foi levada ao Auckland City Hospital e uma outra pessoa com ferimentos médios foi levada ao Starship Hospital.

Entre as vítimas que precisaram ser levadas ao hospital estão três tripulantes. Sete ambulâncias e outros veículos auxiliares foram até a pista do aeroporto para prestar socorro aos feridos.

A Latam afirma que todos os passageiros e tripulantes tiveram assistência imediata e foram avaliados pela equipe médica do aeroporto.

Por causa do ocorrido, o voo até Santiago acabou sendo cancelado. Uma nova viagem foi marcada para esta terça-feira (12). A empresa disse que fornecerá hospedagem e alimentação aos passageiros.

Em nota, a Latam informou que lamenta os transtornos e prejuízos que a situação pode ter ocasionado.

2024-03-11