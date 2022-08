Tecnologia WhatsApp Desktop prepara aba exclusiva para Comunidades

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

A função ainda não tem previsão de lançamento. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As Comunidades do WhatsApp ainda estão longe de chegar ao Brasil, mas a preparação do recurso já acontece no app para Desktop. Numa recente atualização experimental, o programa para computador introduziu indícios de uma nova aba dedicada aos grupões.

Quando chegarem, as Comunidades servirão como grupos “guarda-chuva” no WhatsApp. Elas poderão abrigar vários chats diferentes sob o mesmo comando, facilitando o encontro entre pessoas, o envio de comunicados e o gerenciamento de administradores.

No WhatsApp Desktop, as Comunidades serão aparentemente destacadas numa aba exclusiva. O botão em preparação foi encontrado na aba superior do aplicativo, ao lado do ícone de perfil e do atalho para Status.

De certa forma, a guia dedicada para Comunidades também deve existir no app para celular. Em abril deste ano, indícios de que o aplicativo incluiria uma nova seção foram encontrados numa compilação liberada no Android – para acessá-la, usuários precisariam arrastar a tela da esquerda para a direita.

Quando chegam as Comunidades?

As Comunidades incrementarão significativamente a forma com que grupos se organizam no WhatsApp – e isso introduz benefícios e problemas sérios, principalmente quanto à circulação de desinformação. No Brasil, diante do iminente período eleitoral, o recurso não será implementado antes da ida às urnas e segue sem data exata de liberação para o público geral.

Ocultar número

O WhatsApp permitirá ocultar o seu número de telefone dentro das Comunidades, os supergrupos que ainda não estrearam na plataforma aqui no Brasil. A nova opção de privacidade encontrada pelo site WABetaInfo ajudará a evitar contatos indesejados de outros participantes desses espaços.

É a primeira vez que uma função como essa aparece no mensageiro – até agora, é impossível ocultar o próprio número para outras pessoas de um grupo, por exemplo. A atenção para esse problema havia sido anunciada pela empresa numa entrevista com o The Verge em abril, mas até então o recurso não havia dado as caras no mensageiro.

Esconder o próprio número tem suas utilidades: dessa forma, o usuário evita a exposição desnecessária do próprio contato para desconhecidos, coisa que pode gerar inconvenientes. No WhatsApp, a função foi encontrada com o nome “Phone number sharing” (“Compartilhamento de número de telefone”, em tradução livre) e poderá ser encontrado na seção “Informações do grupo” – quando “desligado”, a sequência numérica é ocultada para os demais membros.

