WhatsApp monta batalhão com 200 advogados antes de eleições no Brasil

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

O WhatsApp não faz moderação de conteúdo das mensagens compartilhadas na sua plataforma. O WhatsApp não faz moderação de conteúdo das mensagens compartilhadas na sua plataforma. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp montou um batalhão de 200 advogados para atender eventuais pedidos de juízes pelo país na reta final da campanha eleitoral brasileira, com a empresa controlada pela Meta se preparando para enfrentar eventuais decisões e consultas, informou o chefe de políticas públicas para o WhatsApp no Brasil, Dario Durigan.

Aplicativo de mensagens mais usado do País, o WhatsApp ganha ainda mais atenção pública em anos de eleição, como o atual, dada a crescente busca do serviço para disseminação de notícias falsas, mas também de decisões judiciais.

Diferente de mídias sociais como Facebook e Twitter, o WhatsApp não faz moderação de conteúdo das mensagens compartilhadas na sua plataforma, afirmando que elas são protegidas por criptografia.

No entanto, todas as mídias sociais têm sido cobradas a fazer mais para evitar a disseminação de discursos de ódio e a veiculação de notícias falsas.

Há cerca de duas semanas, o aplicativo esteve no foco de uma polêmica, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizar buscas da Polícia Federal contra empresários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que, segundo uma reportagem do site Metrópoles, pregavam num grupo de WhatsApp um supostos golpe de Estado se Bolsonaro perdesse a eleição.

Segundo o chefe de políticas públicas para o WhatsApp no Brasil, Dario Durigan, como as mensagens da plataforma são protegidas por criptografia, o caminho que a empresa tem tomado para tentar coibir a desinformação é evitar o disparo massificado de mensagens, um dos meios mais frequentes para a disseminação de notícias falsas.

Numa frente, o aplicativo usa mecanismos para identificar e fechar contas automáticas. O WhatsApp também tem limitado o encaminhamento de mensagens por meio de grupos, disse ele, e entrado com ações judiciais para pedir o banimento de empresas especializadas no envio de disparos de mensagens em massa.

Desinformação

O WhatsApp ampliou uma parceria lançada em abril com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para checagem de informações veiculadas na plataforma, à medida que crescem preocupações de disseminação de notícias falsas antes das eleições de outubro no Brasil.

O serviço é disponível para usuários da mídia social conectados ao número do TSE na plataforma – (61) 99637-1078 –, contato para o qual poderão compartilhar mensagens recebidas com informações ligadas ao processo eleitoral.

