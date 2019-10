A 35ª edição da Oktoberfest, até 20 de outubro, conta com pontos de coleta de tampinhas plásticas

O Tampinha Legal, programa desenvolvido pelo Instituto SustenPlást, está participando, neste mês de outubro, da 35ª edição da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. O evento, que ocorre de 09 a 20 de outubro, contará com dez coletores de tampas plásticas, que ficarão nas imediações das praças de alimentação, em virtude de ser o ambiente com maior descarte dos materiais.

Para a coordenadora Executiva do Instituto SustenPlást, Simara Souza, a aderência da Oktoberfest ao Tampinha Legal é de extremo valor. “O evento dialoga com a sociedade, apresentando o seu comprometimento socioambiental e proporciona para que haja modificação de comportamento de massa, de acordo com a proposta do programa”, ressalta.

“As tampas coletadas durante os dias de Oktoberfest serão destinadas para sete entidades assistenciais de nossa cidade”, destaca o presidente da Festa da Alegria, Ênio Ernesto Wermuth.

As tampas coletadas durante os dias de Oktoberfest serão destinadas para Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan), Sociedade Espírita A Caminho da Luz, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Associação Diocesana Santa Cruz (Asdisc), Associação Educacional Cantinho Feliz, Educandário Thales Theisen e Foco Empreendedor.

A equipe de limpeza da festa será responsável em recolher o material e armazenar até o fim do evento. “Quando terminar a Oktoberfest, as tampinhas plásticas serão destinadas para os responsáveis pelo projeto que, posteriormente, irão repassar às entidades parceiras”, frisa o coordenador de Limpeza da 35ª Oktoberfest, Ricardo Fernando Bartz.

O Tampinha Legal

O Tampinha Legal é iniciativa do Instituto SustenPlást, buscando a melhor valorização de mercado para o material. Os valores obtidos são destinados integralmente para as entidades assistenciais. Recentemente, lançou as ações Copinho Legal e Canudinho Legal, que, seguindo o modelo do Tampinha Legal, destinam os recursos obtidos com a venda dos copos e canudos plásticos para as entidades assistenciais cadastradas no programa. Além do site, também é possível acompanhar o trabalho do Tampinha Legal por redes sociais, como YouTube e Facebook.