A aprovação do governo de Bolsonaro é de 32%, aponta pesquisa Ibope

A aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) voltou a oscilar negativamente, aponta pesquisa Ibope divulgada nesta quinta-feira (27). O levantamento foi encomendado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). A pesquisa mostra que 32% dos brasileiros avaliam o governo como ótimo ou bom.

O levantamento indica ainda que 32% da população opinou que a gestão é ruim ou péssima. A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 26 de junho. Foram ouvidas 2.000 pessoas em 126 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em relação ao último levantamento CNI/Ibope, divulgado em abril, o índice de ótimo/bom oscilou negativamente três pontos percentuais, dentro da margem de erro: de 35% para 32%. Já o registro de ruim/péssimo subiu cinco pontos: de 27% para 32%.

Na comparação entre todos os levantamentos mensais – com exceção de maio, em que não houve pesquisa –, a aprovação do governo em junho é a pior do ano.

No que diz respeito à maneira de governar do presidente, o percentual de desaprovação cresceu de 40% para 48%, enquanto a aprovação recuou de 51% para 46%. A confiança em Bolsonaro também diminuiu. O percentual dos que confiam no chefe do Executivo passou de 51% para 46% e o índice dos que não confiam aumentou de 45% para 51%.

Em junho, o governo Bolsonaro passou por momentos conturbados: a divulgação de conversas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, com procuradores da Operação Lava-Jato; as mudanças no projeto de reforma da Previdência no Congresso; a derrubada, no Senado, do decreto presidencial das armas, o que levou Bolsonaro a revogar a medida; a prisão de um assessor do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, por suposto envolvimento no caso das candidaturas laranjas de Minas Gerais; manifestações contra o governo e o bloqueio de verbas para a educação; e a prisão de um sargento com cocaína em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira).

No recorte por políticas setoriais, a área da educação teve um aumento de dez pontos percentuais (de 44% para 54%) quanto à insatisfação dos brasileiros, segundo a pesquisa do Ibope.

Região Sul

Na análise por região, a avaliação do governo federal foi pior entre os residentes nas regiões Norte/Centro-Oeste e Nordeste. Na região Sul, por sua vez, a popularidade de Bolsonaro se consolidou como a maior do País. A região Sul é a única em que mais de 50% dos entrevistados avaliam o governo como ótimo ou bom.

