A morte de João Gilberto traz novos capítulos à antiga briga familiar

A morte de João Gilberto, no sábado (06), aos 88 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro, coloca um ponto final ao processo de interdição do músico – que estava sob curatela da filha Bebel Gilberto desde 2017 –, mas dá início a um outro que promete dividir ainda mais a família: o do inventário de um dos maiores gênios da música brasileira.

Será um novo capítulo na série de batalhas judiciais entre Bebel e o irmão João Marcelo de Oliveira, que, nos últimos anos, disputavam o controle da vida e dos bens do pai entre si e com Claudia Faissol, mãe da filha caçula do músico.

Eles a acusaram de ter feito contratos judiciais prejudiciais, como o empréstimo com o banco Opportunity, pelo qual João Gilberto recebeu R$ 4,7 milhões, e a ajuda jurídica em uma briga ainda não definida contra sua ex-gravadora, a EMI, por royalties não pagos – dívida avaliada em R$ 173 milhões por um perito, em ação vencida por João em segunda instância, mas que ainda cabe recurso.

Agora, os advogados de cada parte aguardam para dar suas próximas cartadas. “Bebel está muito abalada, ainda não conversamos sobre as estratégias que adotaremos. Ela não está com capacidade de elaborar as próximas medidas. A família do Nordeste está vindo, e estamos dedicados ao sepultamento”, disse Simone Kamenetz, advogada de Bebel.

Gustavo Miranda Carvalho, que representa João Marcelo, afirma que o músico manifestou um desejo antes de morrer. “Disse que o sonho dele era morar em Nova Jersey com João Marcelo e Maria do Céu”, afirmou o advogado, referindo-se à companheira do compositor.

Maria do Céu Harris apareceu ao lado de João Gilberto, dias atrás, naquela que foi a última imagem dele divulgada em vida. A foto foi publicada no Facebook da neta do compositor, Sofia Gilberto, de três anos, filha de João Marcelo, com a seguinte legenda: “Meus amores: vovô, vovó e o violão”. Nos meses que antecederam a morte de João, o perfil da menina foi uma rara janela para a intimidade do recluso gênio da música brasileira. Mesmo sem fazer praticamente nenhuma aparição pública, o compositor baiano teve sua intimidade divulgada na página da menina, controlada por seus pais, João Marcelo e Adriana Magalhães, e dedicada a mostrar fotos e vídeos musicais da filha voltados para a internet.

Poucas horas depois que o falecimento de João foi anunciado ao mundo (também via página da neta), uma imagem dele jantando na churrascaria Mariu’s, no Leme, foi divulgada por Gustavo Carvalho Miranda, que aparece a seu lado junto com Maria do Céu.

Simone Kamenetz, advogada de Bebel, critica o que classifica de “superexposição” e de “circo”. “João não tinha saído para jantar, mas para fazer um exame a pedido do perito do processo de interdição. Eles se aproveitaram da situação”, afirmou Simone. “Há uma diferença entre a pessoa que fica sentada no computador digitando o que quer e a outra, que não tem tempo porque trabalha muito e cuida do pai. O silêncio da Bebel não é porque não tem nada a dizer, mas porque não podia ficar gastando energia nesse circo que fizeram em torno dele nos últimos dias”.

Gustavo rebate. “Nossos clientes são Maria do Céu e João Marcelo, que autorizaram amplamente a divulgação”, comentou. “Sobre qualquer crítica, eu e meus sócios estamos à disposição para maiores esclarecimentos”.

