A Operação Tapa-Buracos da prefeitura de Porto Alegre executou serviços em 59 ruas e avenidas da Capital na última semana

A Operação Tapa-Buracos da prefeitura de Porto Alegre executou serviços em pontos de 59 ruas e avenidas da Capital na última semana. Desde 20 de abril, quando os trabalhos foram intensificados, a operação foi executada em 386 pontos de vias da cidade. Desse total, 296 ruas diferentes foram atendidas. Em algumas, segundo a prefeitura, as equipes passaram mais de uma vez para fazer manutenção em diferentes pontos.

O foco dos serviços está nos locais de maior circulação de veículos e no atendimento de demandas feitas pelo telefone 156, conforme o Executivo. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana destaca que a prioridade é amenizar significativamente a condição asfáltica das ruas. As equipes iniciaram, no final de maio, serviços de fresagem e aplicação de nova camada asfáltica em ondulações de pontos críticos.

Demandas desse tipo estão sendo programadas semanalmente, de acordo com a prefeitura. Atualmente, três equipes próprias do Executivo e três terceirizadas atuam na Operação Tapa-Buracos.

Deixe seu comentário: