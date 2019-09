A Polícia Federal fechou uma emissora clandestina que interferia em voos do Aeroporto Santos Dumont

Agentes da Polícia Federal fecharam uma rádio clandestina no Complexo da Maré , na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira, cujo sinal interferia em voos do Aeroporto Santos Dumont , no Centro da cidade. Pelo menos três aviões tiveram que suspender a manobra de pouso por interrupção da comunicação com a torre de controle. As informações são do jornal O Globo e da Agência Brasil.

A ação da PF foi deflagrada após a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) receber queixas da administração do aeroporto. Os agentes conseguiram localizar o imóvel onde a rádio funcionava, na Rua Raul Brunini. Ninguém foi encontrado no local. O material usado para a operação da rádio foi apreendido e levado para a sede da PF, na Zona Portuária. A ação contou com 27 policiais federais e oito veículos.

Em maio, em São Paulo, equipes da Policia Federal, com o auxílio de fiscais da Agência Nacional de Telecomunicações deflagraram a Operação Nove Estações, uma ação conjunta com o objetivo de tirar de funcionamento diversas rádios piratas na região do Parque Estadual da Cantareira, em Mairiporã (SP).

O resultado da ação foi a apreensão de vários equipamentos transmissores de diversas estações ilegais que se encontravam escondidos na mata. Os policiais caminharam por quatro horas, abrindo trilhas na mata, para ter acesso aos transmissores clandestinos. Os materiais apreendidos serão encaminhados à perícia da PF.

As estações clandestinas utilizavam radiofrequência FM sem autorização causando interferência na frequência de aeronaves com a torre de comando do Aeroporto Internacional em Guarulhos. Durante a operação, foi identificado o responsável pelas rádios e os anunciantes, que responderão pelo crime de desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação.

PM também atua na comunidade

A Polícia Militar deu apoio à ação da PF e continua a fazer uma operação na Maré, nesta sexta-feira. Por meio de redes sociais, moradores relatam confrontos em localidades como Vila dos Pinheiros e Nova Holanda.

Uma postagem feita no perfil “Maré Vive” — dedicado a notícias da comunidade — pede que as pessoas tenham cuidado ao circular pela região.

A PM não informou se já houve presos na operação. Atuam no local agentes do Comando de Operações Especiais — batalhões de Ações com Cães, de Polícia de Choque e de Operações Especiais.

Tiroteio também no Complexo do Alemão

Moradores do Complexo do Alemão, também na Zona Norte, amanheceram em pânico com um intenso tiroteio que acontece no local, na manhã desta sexta-feira. A Polícia Militar faz uma operação na comunidade.

Houve relatos de confrontos em diferentes pontos do Alemão, como Alvorada, Nova Brasília, Inferno Verde, Campo do Seu Zé e Fazendinha.

