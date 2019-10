A prévia da inflação no Brasil fica em 0,09% em outubro, a menor taxa para o mês dos últimos 21 anos

Mantendo estabilidade em relação a setembro (0,09%) e agosto (0,08%), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) ficou em 0,09% em outubro. Este é o menor resultado para um mês de outubro desde 1998, quando a taxa foi de 0,01%. No ano, o IPCA-15 acumula alta de 2,69% e, em 12 meses, de 2,72%, segundo os resultados divulgados nesta terça-feira (22) pelo IBGE. O índice é considerado uma prévia da inflação no País.

Os gastos com saúde e cuidados pessoais estão pesando mais no bolso dos brasileiros. O grupo teve a maior variação (0,85%) e o maior impacto (0,10 ponto percentual) entre os nove grupos pesquisados, especialmente por conta dos itens de higiene pessoal e produtos farmacêuticos, com alta de 2,35% e 0,54%, respectivamente.

Por outro lado, o grupo alimentação e bebidas teve deflação (-0,25%) resultante da queda de 0,38% nos preços de alimentação no domicílio. As maiores taxas negativas foram dos tubérculos, raízes e legumes, que vêm caindo nos últimos meses, com destaque para a cebola (-17,65%), a batata-inglesa (-14,00%) e o tomate (-6,10%). Já os preços das carnes subiram 0,59%, depois de queda de 0,38% em setembro.

O grupo habitação apresentou a segunda maior variação negativa no índice do mês, influenciado pela queda nos preços da energia elétrica (-1,43%) em virtude da mudança das bandeiras tarifárias. Em setembro, a bandeira vermelha impulsionou a alta do índice, sendo compensada em outubro, com a mudança para a tabela amarela.

O grupo de transportes acelerou na comparação com o mês anterior, passando de 0,09% para 0,35%, puxado pela gasolina, que havia apresentado ligeira queda em setembro (-0,06%) e registrou alta de 0,76% em outubro. O óleo diesel, apesar de ter apresentado a maior alta (3,33%), não tem a mesma influência no grupo, assim como o etanol (0,52%) e o gás veicular (0,23%). A inflação dos combustíveis ficou em 0,77%.

Índices regionais

No que concerne aos índices regionais, três das onze regiões pesquisadas apresentaram deflação de setembro para outubro, conforme mostra a tabela a seguir. O menor resultado foi registrado na região metropolitana de Fortaleza (-0,08%), em função da queda observada no item energia elétrica (-3,31%). Já o maior índice ficou com a região metropolitana de Belém (0,28%).

Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 13 de setembro a 11 de outubro de 2019 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 14 de agosto a 12 de setembro de 2019 (base). O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e Goiânia. A metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica.