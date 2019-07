ABRH-RS promove o RH Experience para debater a Transformação Digital e a Gestão da Inovação

A Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS) promove o evento RH Experience com o tema Transformação Digital e Gestão da Inovação. O encontro acontecerá na terça-feira, 16 de julho, das 13h30 às 17h30, no Centro de Eventos da AMRIGS – Av. Ipiranga 5311 – Porto Alegre/RS. Inscrições e mais informações pelo site abrhrs.org.br.

O RH Experience será ministrado por Luis Rasquilha, CEO da Inova Consulting e da Inova Business School, além de possuir formação em Disruptive Strategy (Harvard Business School), Criatividade e Design Thinking (Stanford University), Gestão (Inova Business School, ISG e ISCTE), Empreendedorismo e Gestão da Inovação (UCP), Marketing (UCP) e Comunicação (INP). Consultor de 10 das 50 empresas mais inovadoras do mundo e um dos 50 profissionais que todo mundo deve seguir, segundo a Gama Academy, Rasquilha é autor e co autor de 18 livros sobre marketing, comunicação, futuro, tendências e inovação

O foco do evento será compartilhar informações e conhecimento acerca de temas como: inovação no contexto atual, gestão e cultura de inovação, os desafios de inovação, o passo a passo da transformação digital e a prática do roadmap. O RH Experience é voltado para profissionais de recursos humanos, gestores e líderes.

