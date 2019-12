Acontece ABS-RS abre inscrições para o nível 2 do Curso de Sommelier Master

26 de dezembro de 2019

Aulas começam no dia 2 de março, na Vinhos do Mundo, abordando o tema Países e Regiões Foto: Divulgação ABS Foto: Divulgação ABS

O mais completo curso de formação de sommeliers do RS já está com inscrições abertas. Lançado em 2019 com o propósito de atender profissionais da gastronomia e enófilos que buscam se aprofundar no conhecimento da bebida de Baco, o Curso Sommelier Master da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) chega ao seu nível 2.

As aulas têm início no dia 2 de março de 2020, seguindo até 7 de dezembro na Vinhos do Mundo, em Porto Alegre. Para ingressar no Sommelier Master Nível 2, o aluno deve ter concluído o Sommelier Master Nível 1 ou ter formação de sommelier ou similar. Também são aceitos alunos com vasta experiência profissional no setor de vinhos, onde as solicitações serão analisadas pelo conselho científico do curso. “Este é o mais profundo e completo curso de formação de sommeliers do Rio Grande do Sul. São dois anos de aulas e carga horária de 320h nos três níveis, período comparado a uma pós-graduação”, define o presidente da ABS-RS, Orestes de Andrade Jr.

O Nível 2 proporciona uma viagem por todos os países produtores, do Velho e do Novo Mundo, que serão conhecidos em detalhes: uvas, clima, geografia, solo e técnicas de vitivinicultura particulares de cada um. Ao longo desse módulo, serão degustados vinhos representativos de cada país, com ênfase na tipicidade e em suas principais características. A duração do módulo é de 39 aulas (encontros) ministradas uma vez por semana, sempre às segundas-feiras, com carga horária de 117 horas/aula.

O curso

A programação do Sommelier Master foi dividida em três níveis. No primeiro, o foco foi compreender a história do vinho, os principais métodos de elaboração e a sua relação com a gastronomia. No segundo nível, o estudo será voltado para a enogeografia, ou seja, o estudo dos vinhos de acordo com a sua origem. Já no terceiro e último nível, são aprofundadas questões sobre serviço, outras bebidas e mercado. A cada nível, o aluno receberá um certificado e um pin – bronze (nível 1), prata (nível 2) e ouro (nível 3).

Diferente do curso de Sommelier Profissional, que possui 112 horas, o Sommelier Master possui maior carga-horária e permite degustar um número maior de vinhos, além de aprofundar os temas da sommelerie. São mais encontros para tratar de temas como vinhos espumantes, por exemplo, outros cinco para tratar da enogastronomia, e muitas outras aulas adicionais. Também são abordados conteúdos novos, como a química do vinho e a relações da bebida com a saúde.

A cada nível finalizado, o aluno recebe um certificado reconhecido internacionalmente pela Association de la Sommellerie Internationale(ASI).

Serviço

De 2 de março a 7 de dezembro/ Vinhos do Mundo – avenida Getúlio Vargas, 1135 – Menino Deus – Porto Alegre/RS/ das 19h às 22h.

Investimento:

• Associados ABS-RS e ex-alunos Master Nível I

R$ 4.788,00 (parcelado em 12x no cartão de crédito sem juros)

• Não associados ABS-RS

R$ 5.490,00 (parcelado em 12x no cartão de crédito sem juros)

• À vista:

R$ 4.788,00 (para depósito bancário)

Inscrições e informações: www.absrs.com.br

