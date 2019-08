Angus promove evento gastronômico na Expointer 2019

A Associação Brasileira de Angus e o Programa Carne Angus Certificada vão levar para a Expointer 2019, em Esteio, pela primeira vez, o tradicional Ô Churras. A ideia é aproximar os criadores da raça com os consumidores da carne, por meio da degustação da Carne Angus Certificada. O evento vai ocorrer no domingo, 25 de agosto, na pista do Gado Leiteiro, no Parque de Exposições Assis Brasil, a partir das 18h.

A gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes, salienta as características da Carne Angus: “O produto que oferecemos é resultado de um processo criterioso e detalhado de certificação, para garantirmos um produto de alta qualidade”.

Esse acontecimento vai marcar o início de um novo projeto da Associação, que inclui o fortalecimento do selo verde amarelo que estampa os rótulos da Carne Angus Certificada no Brasil. “É o selo que garante o padrão esperado pelo consumidor quando adquire a Carne Angus Certificada”, comenta Ana Doralina.

O Ô Churras é classificado como o maior festival de churrasco do Sul do Brasil, e já teve três edições em Gramado. Além disso, o evento na Expointer vai contar com atrações musicais e também com três frigoríficos que são parceiros: Marfrig, Zimmer e Frigorífico Silva.

Para participar da degustação, os interessados devem comprar um ingresso no site Sympla que custa R$ 85,00 (primeiro lote). Os sócios da raça Angus pagam meia-entrada, sendo necessário adquirir o seu ticket via e-mail angus@angus.org.br ou pelo telefone da associação (51) 3328-9122. As crianças até 11 anos não pagam e precisam estar acompanhadas de um adulto.

