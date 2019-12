Acontece Aplicativo 99 dá um empurrãozinho para quem precisa de uma grana extra ainda em 2019

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Foto: Banco de Dados/O Sul

Com a chegada do fim do ano, o pagamento do 13º deve injetar R$ 214,6 bi na economia brasileira. Os dados são do Dieese e mostram que cerca de 81 milhões de brasileiros receberão em média R$ 2.451,00 a mais nos meses de novembro e dezembro.

Essa movimentação da economia (1.6% maior do que em 2018), atrelada às comemorações de fim de ano, pode representar um incremento de renda para milhões de outros brasileiros – entre eles, os motoristas de aplicativo. A 99 estima que nos últimos dois meses do ano os ganhos dos seus parceiros cresçam mais de 30% em relação à média mensal.

Para potencializar os ganhos dos cerca de 600 mil motoristas parceiros, a 99 oferece diferenciais e benefícios exclusivos. É o caso do pagamento instantâneo, feito no Cartão99. Além da vantagem de receber em até 1 segundo após a corrida, permite ao condutor realizar saques em Casas Lotéricas e na Rede 24h. Há ainda descontos exclusivos em compra de smartphones, seguros de veículos, aluguéis de carros e serviços de autopeças.

Para Gerson Luiz Almada, motorista parceiro da 99, desde junho de 2018 vale estar sempre online, focado, com carro limpo e programar o seu dia. “O retorno do final do ano passado foi muito bom. Este ano, acredito que será ainda melhor”, reforça.

