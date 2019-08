Associação Brasileira de Angus divulga agenda de atividades na Expointer

Como acontece todos os anos, antecedendo a Expointer, que ganha palco entre os dias 24 de agosto e 01 de setembro, a Associação Brasileira de Angus divulga ao mercado as novidades do evento. O presidente da entidade, Nivaldo Dzyekanski, abriu o encontro, na Capital, adiantando que a Expointer abrigará a primeira exposição da raça Ultrablack no Brasil. Os 16 animais inscritos para a feira são oriundos de três criatórios – Cia Azul, de Uruguaiana (RS), Cabanha São Xavier, Tupanciretã (RS) e Fazenda Quatro Linhas, Guaíba (RS).

“A raça Ultrablack é mais uma opção para o uso de sangue Angus para produção de carne premium no País, principalmente para regiões mais quentes como o Brasil Central e Sudeste, frisou o presidente.

A Ultrablack é uma raça sintética caracterizada por, no mínimo, 80% de sangue Angus e 20% de sangue Zebuíno. Entre as metas de médio/longo prazo da Associação está a criação de um selo de certificação da Carne Ultrablack dentro da Carne Angus Certificada. Segundo Nivaldo, essa primeira exposição da raça é uma forma de fomentar a adesão de novos criadores e a meta é avaliar o gado em duplas, A apresentação oficial será na terça-feira (27), a partir das 14h, juntamente com o julgamento dos animais Angus Rústicos, no Parque de Exposições Assis Brasil.

A programação da Associação Brasileira de Angus na Expointer ainda terá a primeira edição do Ô Churras Angus, evento voltado para a degustação da Carne Angus Certificada. Será no domingo (28), a partir das 18h, na Pista do Gado Leiteiro e contará com a participação de três frigoríficos – Marfrig, Zimmer e Frigorífico Silva. “Pretendemos reunir produtores, amantes da carne Angus e visitantes para um grande evento festivo onde a Carne Angus será a grande estrela da noite, um produto que é resultado de um processo criterioso e detalhado de certificação”, pontuou a gerente do Programa Carne Angus, Ana Doralina Menezes.

O evento também marcará o início de um novo projeto da Associação Brasileira de Angus, que envolve o fortalecimento do selo verde amarelo que estampa os rótulos da Carne Angus Certificada Brasileira. “É o selo que garante o padrão esperado pelo consumidor quando adquire a Carne Angus Certificada”, reforçou.

A Angus estará presente também na Vitrine da Carne Gaúcha, promovida pelo Sistema Farsul e Juntos para Competir, no Pavilhão Internacional. Já os julgamentos do gado rústico acontecem na terça (27) e na quarta (28). No estande da Associação, estão programados happy hours com novidades. Uma delas, a Noite do Hambúrguer, dia 26. “Será o momento de apresentar toda a versatilidade da carne que produzimos”, finaliza o presidente Dzyekanski.

