Barco Cisne Branco inicia agosto com programação especial nos passeios de Happy Hour

Quem quiser curtir um passeio especial e diferenciado no primeiro final de semana de agosto tem no Barco Cisne Branco uma ótima opção. No sábado (03), a embarcação receberá o músico Bernardo Rabello, que durante os últimos anos participou como vocalista e baixista da banda Good Samaritans e atualmente retomou sua carreira solo. O repertório do artista é pautado pela música brasileira e sua riqueza rítmica, harmônica e melódica.

Já no domingo (04), o Espaço Cultural Flutuante receberá o músico e violonista Mariano Telles, que juntamente com sua banda utilizará uma combinação de samples, sintetizador, baixo elétrico, beats eletrônicos e violão de sete cordas, formando uma moderna linguagem instrumental.

Os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda do Barco Cisne Branco no Shopping João Pessoa (3º piso), Lindóia Shopping (Térreo) e Cais do Porto (Armazém B3). O valor é de R$ 40,00, com meia-entrada para idosos e crianças até 10 anos.

Serviço/Happy Hour do Barco Cisne Branco/ 03 e 04 de agosto/ Cais do Porto (Armazém B3)/ saída: 16h30min/ Retorno: 18h30min

Deixe seu comentário: