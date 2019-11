BarraShoppingSul inaugura programação de Natal

Com o tema “É mais que Natal”, o BarraShoppingSul encantou seus clientes com luz, magia e música para todos entrarem no clima e iniciarem as comemorações de uma das datas mais especiais do ano.

“Durante todo o ano de 2019 nós nos programamos para proporcionar um Natal muito especial, envolvendo o shopping como um todo. Foi um ano superpositivo para o Barra e queremos transmitir toda essa alegria e celebrar”, declara Tânia Nascimento, gerente de marketing do shopping.

O grande destaque da decoração de Natal do Barra fica na Praça Rosa do Ventos: a Grande Árvore. Com aproximadamente 11 metros de altura, ela fica sobre um labirinto de luzes, que também tem o teto e o piso iluminados e as paredes de espelho. O cenário também possui a Ponte de Amor, inspirada na Ponte dos Cadeados de Paris, que leva os visitantes até o Brinquedão – um castelo com escorregadores e passagens onde as crianças podem se divertir. O trono do bom velhinho também está no local. O Papai Noel vai receber os visitantes sempre de segunda a sábado, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Com mais de 200 mil lâmpadas de LED e seis mil enfeites natalinos, a decoração faz parte do tema Natal Brilhante e conta com cenários instagramáveis, para que crianças e adultos tirem fotos e compartilharem com os familiares e amigos. Um dos espaços tem um Papai Noel gigante e seu mascote canino e um trono de 3,50 metros de altura. A decoração também conta com uma caixa de presente e uma bola de natal iluminada que ficam em outros pontos do shopping.

Para aqueles que buscam inspiração para comprar os presentes, ao longo do mall as cinco vitrines itinerantes mostram as tendências da estação, com cenários, dicas de looks e mesas de Natal e Ano Novo que mudam a cada 15 dias com itens que as pessoas encontram nas lojas do Barra.

O Natal do Barra também dará um Jaguar E-Pace de presente!

A partir do dia 14 de novembro começa a promoção de Natal do Barra. Com R$ 600,00 em compras nas lojas participantes, o cliente poderá trocar suas nota e/ou cupons fiscais por 1 Panettone Havanna, com limite de uma unidade por CPF. A promoção é válida enquanto durar o estoque.

Além disso, a cada R$ 300,00 em compras, o cliente ganha um cupom para concorrer a um Jaguar E-Pace.

A promoção inicia no dia 14 de novembro e segue até o dia 29 de dezembro. O sorteio do carro será no dia 30 de dezembro, às 10 horas. O regulamento e as lojas participantes podem ser conferidos no site www.barrashoppingsul.com.br.

