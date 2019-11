Biscoitos Zezé assina patrocínio para o Pelotas Doce Natal 2019 e a Fenadoce 2020

A tradicional empresa Biscoitos Zezé, com sede em Pelotas, assina patrocínio para o Pelotas Doce Natal 2019 e a Fenadoce 2020. A Zezé vem ocupando destacado espaço na mídia especializada, por suas ações focadas na proximidade da empresa com a comunidade e visibilidade de marca. As ações de marketing e publicidade são gerenciadas pela agência Mark+, também de Pelotas.

O ato de assinatura dos novos contratos contou com a participação da prefeita Paula Mascarenhas, do diretor Fábio Ruivo e, representando a CDL Pelotas, o gestor Mauro Bessa e a presidente do conselho consultivo Teresa Regina Satte Alam.