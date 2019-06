Bolsonaro critica texto sobre agências: ‘Querem me deixar como a rainha da Inglaterra?’

O presidente conversou com jornalistas após passar por exames no serviço médico do Palácio do Planalto. Quando perguntado sobre a articulação política com o Congresso, afirmou que os parlamentares querem transformá-lo em rainha da Inglaterra – que reina e não governa.

“O que é articulação política? Você sabe o que é. E a gente está tentando fazer o que prometeu durante a campanha, e que o povo entendeu que era o certo a ser feito. Vou adiantar uma coisa para vocês, aqui. Fui informado agora que foi aprovado na Câmara um projeto que faz com que a indicação dos integrantes das agências passe a ser privativa do parlamento, eu não posso mais indicar”, afirmou.

O Senado aprovou no final de maio um projeto que institui o marco legal das agências reguladoras e determina, entre outras coisas, seleção pública para elaboração de lista tríplice a ser encaminhada ao presidente da República com nomes para os cargos de diretoria. Na avaliação dele, as agências “travam ministérios, pois você fica sem ação, tem que negociar com a agência, cria um poder paralelo”.

Ainda de acordo com o projeto, caberá ao Senado confirmar as indicações do presidente da República para a direção das agências. Esse projeto já passou pela Câmara e pelo Senado e aguarda sanção da Presidência da República. Bolsonaro tem até o dia 25 deste mês para decidir se sanciona ou se veta a proposta.

Bolsonaro acrescentou que no governo Dilma Rousseff (PT) havia o “conselhão”, pelo qual todo projeto aprovado pela Câmara tinha que passar. “Quem seriam os integrantes desse conselhão? Petistas”.

