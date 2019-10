Bourbon e Cinemark lançam promoção na compra de ingressos

O Bourbon Shopping, em parceria com o Cinemark, está realizando uma promoção que dá isenção no valor do segundo ingresso nas sessões de filmes 2D, até o dia 28 de novembro.

Na compra de um ingresso inteiro apresentando o código #BOURBONECINEMARK, os clientes ganham o segundo ingresso gratuito para o mesmo dia e sessão. Para receber o benefício, os clientes devem apresentar foto ou print de qualquer peça gráfica que esteja disponível no mall dos shoppings, nos cinemas, nas redes socais ou portais das marcas que contenham a #BOURBONECINEMARK.

A promoção é exclusiva para os shoppings Bourbon Wallig, Bourbon Ipiranga e Bourbon Novo Hamburgo, e é válida de segunda a quinta-feira, exceto feriados. No Cinemark do Bourbon Wallig, de segunda a quinta-feira, o cliente que comprar um ingresso, que já possui valor de meia-entrada, ganha um ingresso de acompanhante.

No Cinemark do Bourbon Ipiranga e do Bourbon Novo Hamburgo, de segunda a quinta-feira, com o valor normal da tabela, o cliente compra um ingresso e ganha outro. Nestes dois cinemas, na compra de ingresso com benefício de meia-entrada, também se ganha um outro ingresso gratuito.

A ação é válida para as compras realizadas com o código na bilheteria ou nos terminais de autoatendimento dos empreendimentos participantes. O regulamento completo pode ser conferido na bilheteria dos cinemas participantes.

Cinemark 2D – Bourbon Ipiranga

2ª,3ª,4ª: R$ 11,00 o dia todo

5ª,6ª,Sáb,Dom,Emendas e Feriados: R$ 21,00 (matinê) – R$ 25,00 (noite)

Cinemark 2D – Bourbon Novo Hamburgo

2ª,3ª,4ª: R$ 23,00 o dia todo

5ª,6ª,Sáb,Dom,Emendas e Feriados: R$ 25,00 o dia todo

Cinemark 2D – Bourbon Wallig

2ª,3ª,4ª,5ª: R$ 22,00 o dia todo (valor do ingresso inteiro)

6ª,Sáb,Dom,Emendas e Feriados: R$ 27,00 o dia todo