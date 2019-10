Cenário das fusões e aquisições é tema do Tá na Mesa desta semana

O Tá na Mesa da Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul) da próxima quarta-feira (30), vai abordar o cenário das fusões e aquisições, assim como a atração de investidores para o País e para o Estado. O encontro está marcado na sede da Federasul, às 12h, na rua Largo Visconde de Cairú, número 17, no Centro de Porto Alegre.

Para falar sobre o assunto, estarão presentes os empresários especializados na área: os sócios fundadores da Cypress, Carlos Parizotto, e da StoneCapital Investimentos, Ricardo Schmitt; e o diretor superintendente da CRP – Companhia de Participações, Clovis Meurer. Além de traçar um panorama para quem participa ou tem interesse no processo de fusões e aquisições, os convidados também falarão dos principais desafios do setor e as perspectivas para 2020.

TÁ NA MESA

TEMA: “Investimentos, fusões e aquisições”

PALESTRANTES: Carlos Parizotto e Ricardo Schmitt, sócios fundadores da Cypress e da StoneCapital Investimentos, e Clovis Meurer, diretor superintendente da CRP – Companhia de Participações

QUANDO: -feira, dia de 2019